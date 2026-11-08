Influencer έπιασε με Mercedes τα 347 χλμ./ώρα στην Autobahn – Θα πληρώσει ή όχι πρόστιμο; (+video)

Δύο διαδρομές με Mercedes και Aston Martin στην Autobahn, φέρνουν γνωστό influencer του αυτοκινήτου αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη. Η εισαγγελία τον κατηγορεί για υπερβολική ταχύτητα και αυτοσχέδιους αγώνες, ωστόσο η υπεράσπισή του αντικρούει τις κατηγορίες.

Δύο περιστατικά οδήγησης με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο A8 απασχολούν τη Δικαιοσύνη του Μονάχου. Ο γνωστός ως «Gercollector», influencer αυτοκινήτου, Michael Spegel, καλείται να αντιμετωπίσει την κατηγορία της παράνομης διεξαγωγής αυτοσχέδιου αγώνα σε δημόσιο δρόμο.

Ο 32χρονος φέρεται να ανέπτυξε το 2024 ταχύτητα έως και 347 χλμ/ώρα με μια Mercedes-AMG One και έως 312 χλμ/ώρα με μια Aston Martin Vantage. Η υπεράσπισή του απορρίπτει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, δεν έχει εκδοθεί ακόμη δικαστική απόφαση.

Δύο διαδρομές με τέρμα το γκάζι στον αυτοκινητόδρομο A8

Όπως αναφέρει η Auto Bild, η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2026 στο Πρωτοδικείο του Μονάχου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο διαδρομές μεταξύ Μονάχου και Σάλτσμπουργκ. Τον Ιούνιο του 2024, ο Spegel φέρεται να επιτάχυνε τη Mercedes-AMG One των 1.063 ίππων μέχρι σχεδόν τα 350 χλμ/ώρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GERCOLLECTOR (@gercollector)

Η δεύτερη επίμαχη διαδρομή, με την Aston Martin, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο φέρεται να περιήλθε στην αντίληψη της αστυνομίας έπειτα από σχετική καταγγελία.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια αντίστοιχη διαδρομή με τη Mercedes-AMG One.

Πότε η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται παράνομος αγώνας;

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου δεν υπήρχε όριο ταχύτητας, όπως ισχύει παραδοσιακά σε διάφορα κομμάτια της Autobahn. Ωστόσο, η εισαγγελία θεωρεί ότι ο τρόπος οδήγησης ήταν ποινικά κολάσιμος, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την εκδοχή της εισαγγελίας, οι συνθήκες κυκλοφορίας εκείνη την ώρα δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, αφού όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας ήταν κατειλημμένες. Με απλά λόγια, θα μπορούσε κάποιος οδηγός να αλλάξει λωρίδα, χωρίς να είναι σε θέση να υπολογίσει ότι ένα όχημα θα πλησίαζε με τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GERCOLLECTOR (@gercollector)

Καθοριστικής σημασίας είναι, επομένως, το ερώτημα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για αυτό που στη γερμανική νομοθεσία χαρακτηρίζεται ως «Alleinrennen», δηλαδή παράνομος αγώνας ταχύτητας από έναν και μόνο οδηγό.

Για την τέλεση αυτού του αδικήματος δεν απαιτείται η συμμετοχή δεύτερου οδηγού ως αντιπάλου.

Το άρθρο 315d του γερμανικού Ποινικού Κώδικα καλύπτει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και την περίπτωση ενός μεμονωμένου οδηγού. Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, πρέπει ο οδηγός να κινείται με ακατάλληλη ταχύτητα, να προβαίνει σε ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύει αδίστακτη συμπεριφορά, με σκοπό να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Επομένως, η υψηλή ένδειξη στο ταχύμετρο από μόνη της δεν αρκεί για την καταδίκη. Το δικαστήριο οφείλει να αξιολογήσει τον συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης, καθώς και την ύπαρξη των υπόλοιπων προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Η υπεράσπιση απορρίπτει την κατηγορία του παράνομου αγώνα

Ο δικηγόρος του Spegel, Stephan Tschaidse, επικαλείται, σύμφωνα με την Auto Bild, πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε μετά την αξιολόγηση των βίντεο.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη δεν επιβεβαιώνει την κατηγορία περί παράνομου αγώνα ταχύτητας. Αντίθετα, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μόλις κατά 9 χλμ/ώρα, και μάλιστα μόνο σε ένα σημείο όπου εκτελούνταν έργα στον δρόμο.

Ο ίδιος ο Spegel, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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Η υπόθεση αφορά έναν από τους γνωστότερους Γερμανούς influencers στον χώρο του αυτοκινήτου. Όπως αναφέρει η Bild, ο «Gercollector» συγκεντρώνει σχεδόν δύο εκατομμύρια ακολούθους χάρη στα βίντεο που δημοσιεύει με τα σπορ αυτοκίνητά του.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι το κράνος που φοράει και το οποίο κρύβει το πρόσωπό του, αποτελώντας μέρος της δημόσιας εικόνας και της ταυτότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για το αδίκημα της παράνομης διεξαγωγής αυτοσχέδιου αγώνα ταχύτητας από έναν οδηγό, η γερμανική νομοθεσία προβλέπει κατά κανόνα χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Εάν, επιπλέον, προκληθεί συγκεκριμένος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα άλλων ανθρώπων ή για ξένη περιουσία σημαντικής αξίας, το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινών μπορεί να είναι αυστηρότερο.

Το ποιες από τις προϋποθέσεις αυτές μπορούν πράγματι να αποδειχθούν στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοιχτό. Οι κατηγορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα και για τον Spegel εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.