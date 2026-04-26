Ioniq V, το νέο μοντέλο της Hyundai

Στη Διεθνή Έκθεση του Πεκίνου η Hyundai παρουσίασε τα μελλοντικά της πλάνα και παράλληλα το νέο ηλεκτρικό Ioniq V.

Το Πεκίνο αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εξελίξεων που αφορούν την αυτοκίνηση. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν το «παρών» με τα μελλοντικά τους πλάνα και μοντέλα, με τη Hyundai να είναι μία από αυτές.

Το Inoniq V είναι το νέο της δημιούργημα, ένα ηλεκτρικό μοντέλο με αιχμηρή σχεδίαση και αναφορές από supercar ή σε πιο γήινο επίπεδο, από το Prius, που χαρίζουν στο αυτοκίνητο δυναμική και αναμφίβολα φουτουριστική όψη.

Προάγγελος της νέας σχεδιαστικής γλώσσας «The Origin», θα αποτελέσει τη βάση στην οποία η Hyundai θα πατήσει για τα μελλοντικά της μοντέλα που θα έχουν προορισμό την αγορά της Κίνας. Το μήκος του είναι 4,9 μέτρα, με την καμπίνα να είναι εξαιρετικά ευρύχωρη για τους επιβαίνοντες.

Τα λεπτά φωτιστικά σώματα ξεχωρίζουν, όπως και οι ακμές, με τις πόρτες χωρίς πλαίσια και τους «αιωρούμενους καθρέπτες» να ολοκληρώνουν την εικόνα του Ioniq V. Η εικόνα δείχνει αεροδυναμική, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τη Hyundai ο συντελεστής οπισθέλκουσας.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής φίρμας εφοδιάζεται με μπαταρία της κινεζικής CATL, που του χαρίζει αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάρτηση, προκειμένου να προσφέρει άνεση και ποιότητα στην κύλιση.

Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας, αλλά και τεχνολογία αιχμής. Η οθόνη έχει διαγώνιο 27 ίντσες με 4K ανάλυση και το σύστημα διαθέτει AI με λογισμικό Qualcomm Snapdragon 8295, με δυνατότητα και φωνητικών εντολών. Σε επίπεδο ψυχαγωγίας, το κορεατικό μοντέλο εξοπλίζεται με 8 ηχεία Dolby Atmos, που υπόσχονται εξαιρετική απόδοση.

Επιπλέον για την ενημέρωση του οδηγού υπάρχει και head-up-display. Όσον αφορά την ασφάλεια, το Hyundai Ioniq V εξοπλίζεται με εννέα αερόσακους, σύστημα καμερών 360 μοιρών.