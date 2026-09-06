ΗΠΑ: «Μπλόκο» στην Κίνα ζητούν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Συμμαχία για την Καινοτομία στην Αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εκπροσωπεί την General Motors, την Ford, την Toyota, την Volkswagen, την Hyundai, την Honda, την Stellantis και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ζήτησαν γρήγορη δράση.

Μια ομάδα που εκπροσωπεί μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες κάλεσε την Πέμπτη το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία που θα απαγορεύει την είσοδο κινεζικών οχημάτων στην αγορά των ΗΠΑ πριν από το τέλος του έτους.

Η Συμμαχία για την Καινοτομία στην Αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εκπροσωπεί την General Motors, την Ford, την Toyota, την Volkswagen, την Hyundai, την Honda, την Stellantis και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ζήτησαν γρήγορη δράση.

«Αυτή τη στιγμή, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες πετάνε επιδοτούμενα οχήματα με συνδεδεμένο λογισμικό και υλικό σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, John Bozzella, στο Κογκρέσο σε επιστολή που είδε το Reuters.

«Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη στις ΗΠΑ, αλλά δεδομένης της κλίμακας και του επείγοντος χαρακτήρα αυτής της απειλής, σας προτρέπουμε να θεσπίσετε απαγόρευση κινεζικών οχημάτων, λογισμικού και υλικού πριν από τη διακοπή της φετινής περιόδου και να κάνετε αυτήν την πολιτική νόμο της χώρας», ανέφερε.

Τον Ιούλιο, η Επιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας ενέκρινε νομοθεσία για την αυστηροποίηση της κυβερνητικής απαγόρευσης εισόδου κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αμερικανική αγορά, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια για την τελική ψήφιση.

Ο Bozzella δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου «θα στείλει ένα σαφές και διακομματικό μήνυμα ότι η στρατηγική της Κίνας να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θα αντιμετωπιστεί με μια απάντηση εθνικής ασφάλειας από την αμερικανική κυβέρνηση».

Η κινεζική πρεσβεία, η οποία δεν σχολίασε άμεσα, αντιτίθεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές οχημάτων της Κίνας.

Η Συμμαχία κάλεσε τον Ιούλιο την επιτροπή να εξετάσει ως μέρος της νομοθεσίας την ρητή απαγόρευση στο υπουργείο Εμπορίου να χορηγεί συγκεκριμένες άδειες σε κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που επιδοτούνται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα για την κατασκευή, πώληση ή εισαγωγή συνδεδεμένων οχημάτων στις ΗΠΑ», σύμφωνα με μια επιστολή.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Bernie Moreno από το Οχάιο και η Δημοκρατική γερουσιαστής Elissa Slotkin από το Μίσιγκαν, πρότειναν νομοθεσία για την κωδικοποίηση ενός κανονισμού που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση Biden, ο οποίος ουσιαστικά απαγορεύει σε όλες τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να πωλούν ή να κατασκευάζουν επιβατικά οχήματα στις ΗΠΑ και λαμβάνει άλλα μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο της Κίνας στην αγορά ελαφρών οχημάτων των ΗΠΑ.