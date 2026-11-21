Μετά από χρόνια εξέλιξης, το ολλανδικό ιπτάμενο αυτοκίνητο PAL-V Liberty πλησιάζει σταδιακά στην πρακτική αξιοποίησή του.

Ανήκουν ακόμη τα ιπτάμενα αυτοκίνητα στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας; Όχι για την ολλανδική κατασκευάστρια PAL-V, η οποία προετοιμάζει πλέον τις απαραίτητες υποδομές για τη χρήση τους.

Η κατασκευάστρια εταιρεία φιλοδοξεί πλέον να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών, ώστε το εντυπωσιακό όχημά της να μπορεί να μεταβαίνει από τον δρόμο στον αέρα.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες FLYVE και Inter-Data Science Port Hagfors, η PAL-V εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει στη Σουηδία το πρώτο της κέντρο FlyDrive, με στόχο να διευκολύνει τις μετακινήσεις που συνδυάζουν οδήγηση και αεροπορική μεταφορά.

Μετά από χρόνια εξέλιξης, το ολλανδικό ιπτάμενο αυτοκίνητο PAL-V Liberty πλησιάζει σταδιακά στην πρακτική αξιοποίησή του. Η κατασκευάστρια εταιρεία φιλοδοξεί πλέον να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών, ώστε το εντυπωσιακό όχημά της να μπορεί να μεταβαίνει από τον δρόμο στον αέρα.

Το PAL-V Liberty

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται το PAL-V Liberty, ένα εντυπωσιακό διθέσιο όχημα που μπορεί να μεταμορφωθεί σε γυροπλάνο χάρη στον αναδιπλούμενο έλικα-ρότορά του, σημειώνει το Caradisiac. Στο έδαφος, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 160 χλμ/ώρα, ενώ η αυτονομία του φτάνει τα 1.315 χιλιόμετρα.

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Όταν πετά, μπορεί να καλύψει απόσταση 500 χιλιομέτρων και να ανέβει σε ύψος έως 3.350 μέτρων. Έτσι, προσφέρει τη δυνατότητα αποφυγής της κυκλοφοριακής συμφόρησης από αέρος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος διάδρομος απογείωσης και κατάλληλοι αεροδιάδρομοι.

Έρχεται η πρώτη εγκατάσταση

Η σουηδική πόλη Hagfors θα μπορούσε να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, το οποίο θα συνδυάζει υποδομές, εκπαίδευση και κανονιστική εποπτεία. Για τα επόμενα βήματα, εξετάζεται η δημιουργία επιπλέον εγκαταστάσεων στη Γερμανία και την Ιταλία.

Όσον αφορά την τιμή, το περιορισμένης παραγωγής έκδοση Liberty Pioneer Edition, το οποίο θα κατασκευαστεί σε μόλις 90 αντίτυπα, ξεκινά από τα 499.000 ευρώ.