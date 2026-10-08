Ήρθε το τέλος της βενζίνης; Το στατιστικό που επιβεβαιώνει μια ιστορική ανατροπή

Για πρώτη φορά, τα αυτοκίνητα με αμιγώς θερμικό κινητήρα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το μισό των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Αν και η παγκόσμια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θεωρείται ακόμη υπερβολικά αργή από ορισμένους, μόλις ξεπέρασε ένα άκρως συμβολικό ορόσημο, το οποίο αποδεικνύει ξεκάθαρα την εξέλιξη της αγοράς.

Για πρώτη φορά, τα αυτοκίνητα με αμιγώς θερμικό κινητήρα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το μισό των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν μάλιστα να αποτελέσουν την πλειονότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το θερμικό αυτοκίνητο χάνει έδαφος

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί κατασκευαστές πήραν την απόφαση να χαλαρώσουν το χρονοδιάγραμμά τους σχετικά με την ηλεκτροκίνηση. Με την ίδια, κάθε φορά, αιτιολόγηση: οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων προοδεύουν πολύ αργά. Ένα επιχείρημα που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν βάσιμο, αλλά τείνει να καταρρεύσει το 2026. Ένας νέος απολογισμός το επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Mobility Global, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν λιγότερες από μία στις δύο πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε παγκόσμια κλίμακα (49% των συνολικών πωλήσεων, για την ακρίβεια). Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, καταγράφηκαν 20,25 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή 10% λιγότερα από ό,τι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Είναι η πρώτη φορά που αυτά τα αυτοκίνητα πέφτουν κάτω από το όριο του 50%. Αυτή η απώλεια εδάφους επιταχύνθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Το 2021, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 73% των παγκόσμιων πωλήσεων νέων αυτοκινήτων.

Πρόοδος με επιφυλάξεις

Αν και η υποχώρηση των θερμικών αυτοκινήτων είναι προφανώς σημαντική, θα πρέπει να διατηρούνται ωστόσο, κάποιες επιφυλάξεις. Το υπόλοιπο 51% δεν αφορά αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά γενικότερα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επομένως, λαμβάνονται υπόψη τα 100% ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά. Παρόλα αυτά, η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει την ανοδική πορεία της.

Η άνθηση των εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων μπορεί να εξηγηθεί αρκετά εύκολα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημαδεύτηκε από αρκετές βαθιές αλλαγές στην αγορά. Ξεκινώντας από την έκρηξη των τιμών των καυσίμων, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αντιμέτωποι με την κατακόρυφη άνοδο των τιμών στην αντλία, οι οδηγοί μπαίνουν όλο και περισσότερο στον πειρασμό να επιλέξουν ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία είναι λιγότερο δαπανηρά στη χρήση.

Επιπλέον, οι τελευταίες κυκλοφορίες σε αυτόν τον τομέα είναι όλο και πιο εξελιγμένες, αλλά και όλο και πιο προσιτές οικονομικά. Μια διαπίστωση που είναι ξεκάθαρα ορατή στην Ευρώπη, καθώς οι κατασκευαστές επενδύουν μαζικά στην κατηγορία B. Όλα αυτά τα μοντέλα κυμαίνονται γύρω στα 25.000 ευρώ. Καθώς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εκλαϊκίζεται και γίνεται τεχνικά πολύ εξελιγμένο, είναι φυσικό οι πωλήσεις να αυξάνονται.