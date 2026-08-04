Ισχυρά κέρδη για τη Nissan παρά τη μείωση των πωλήσεων

Η Nissan ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη για την τρίμηνη περίοδο μεταξύ Αυγούστου και Ιουνίου καλύτερα από τα αναμενόμενα, καθώς η βελτίωση στον έλεγχο του κόστους και η υποτίμηση του γεν αντιστάθμισαν τη μείωση του όγκου των πωλήσεων και την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών.

Τα λειτουργικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ανήλθαν συνολικά σε 77,9 δισεκατομμύρια γεν (497 εκατομμύρια δολάρια), καταγράφοντας κέρδη για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και ξεπερνώντας την πρόβλεψη της έρευνας της LSEG για κέρδη 7,5 δισεκατομμυρίων γεν, καθώς και τη ζημιά 79,1 δισεκατομμυρίων γεν που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Οι παγκόσμιες προκλήσεις του κλάδου, ιδίως στην Κίνα και τη Μέση Ανατολή, έχουν επηρεάσει τμήματα της δραστηριότητάς μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος Ivan Espinosa, προσθέτοντας ότι τα «σημάδια προόδου» κατά το τρίμηνο αυτό περιλάμβαναν την αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ ο φονικός σεισμός της περασμένης εβδομάδας ανάγκασε την εταιρεία να αναστείλει την παραγωγή σε δύο εργοστάσια στο νότιο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας. O Espinosa ανέφερε ότι αυτό αναμένεται να μειώσει την παραγωγή κατά περίπου 5.000 οχήματα.

Η Nissan, όπως και άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιμετωπίζει επίσης έντονο ανταγωνισμό από κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων σε περιοχές όπως η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε την πρόβλεψή της για λειτουργικά κέρδη 200 δισεκατομμυρίων γεν για ολόκληρο το έτος, παρά τη μείωση της πρόβλεψής της για τις παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις κατά 5%, σε 3,15 εκατομμύρια οχήματα.