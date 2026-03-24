Ισπανία: Η ηλεκτροκίνηση στην αναμονή

Η ισπανική αγορά ξεκίνησε με ελαφρά αύξηση, που θα ήταν μεγαλύτερη αν η κακοκαιρία δεν χτυπούσε τη χώρα. Μια μάλλον πρόσκαιρη αύξηση στα ηλεκτρικά, δεν λύνει την αβεβαιότητα για τις νέες επιδοτήσεις που αναμένονται.

Η Ισπανία ξεκίνησε τη χρονιά με ένα χλωμό αποτέλεσμα: Οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους στο 20,8%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισπανική ένωση αντιπροσώπων αυτοκινήτων ANFAC, αυτή η επίδοση δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόοδος. Με το προηγούμενο πρόγραμμα κινήτρων να έχει λήξει και το επόμενο να εκκρεμεί, η προσπάθεια ηλεκτροκίνησης της χώρας βρίσκεται ουσιαστικά σε αναστολή. Η ANFAC αποδίδει τη περιορισμένη συνολική ανάπτυξη εν μέρει στις σφοδρές καταιγίδες που χτύπησαν τη χώρα, οι οποίες διέκοψαν τις παραδόσεις.

Χωρίς αυτές, η αγορά θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί κατά περίπου 7%. Στον αντίποδα, τα εξηλεκτρισμένα οχήματα (BEV και PHEV) αυξήθηκαν κατά 48,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 15.212 μονάδες και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους κατά 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, τα στελέχη του κλάδου ειδοποιούν ότι αυτή η απότομη αύξηση αντανακλά τις παραγγελίες που μεταφέρθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους και όχι κάποια νέα ζήτηση.

Η δυναμική του Ιανουαρίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μια στατιστική ανάκαμψη και όχι μια βιώσιμη δυναμική. Το πρόγραμμα κινήτρων MOVES III για τα ηλεκτρικά οχήματα έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αυτό που θα το αντικαταστήσει, το Plan Auto+, δεν έχει ακόμη εγκριθεί. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για τα ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της ANFAC. «Το Plan Auto+ δεν έχει δημοσιευτεί, ούτε η παράταση της έκπτωσης 15% στον φόρο εισοδήματος για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η αγορά χρειάζεται βεβαιότητα για να εδραιώσει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση».

Χωρίς σαφείς μηχανισμούς στήριξης, οι αποφάσεις για την ηλεκτροκίνηση κινδυνεύουν να αναβληθούν, θέτοντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε παύση, παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τις ταξινομήσεις.

Plan Auto+

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής Plan España Auto 2030, η κυβέρνηση σκοπεύει να αντικαταστήσει το MOVES III με ένα απλοποιημένο εθνικό πρόγραμμα. Το Plan Auto+ έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσβαση σε κίνητρα, να επιταχύνει τη διαδικασία και να συγκεντρώσει τη διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Οι τρέχουσες προτάσεις προβλέπουν την κατανομή 400 εκατομμυρίων ευρώ σε άμεσα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Βιομηχανίας και όχι οι Περιφερειακές Αρχές.

Το πρόγραμμα θα εισαγάγει άμεσα κίνητρα, εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις στην επιστροφή των χρημάτων που χαρακτήριζαν το MOVES III. Οι επιχορηγήσεις θα μπορούν να φτάσουν τα 4.500 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV), με χαμηλότερα ποσά για τα plug-in υβριδικά (PHEV). Η συγκέντρωση αναμένεται να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να συντομεύσει τους χρόνους επεξεργασίας, καθώς και να ευθυγραμμίσει το πρόγραμμα κινήτρων με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, πολλά στοιχεία παραμένουν ασαφή. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα οχήματα που δεν κατασκευάζονται στην ΕΕ και τη μεθοδολογία υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα, ζητήματα που έχουν συμβάλει στην καθυστέρηση της οριστικοποίησης του σχεδίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ακύρωσε την έκπτωση 15% στον φόρο εισοδήματος για τα ηλεκτρικά οχήματα και τους οικιακούς φορτιστές. Ως εκ τούτου, η Ισπανία δεν διαθέτει επί του παρόντος ούτε άμεσες επιδοτήσεις αγοράς ούτε φορολογικές εκπτώσεις έως ότου επισημοποιηθεί το Plan Auto+.