Ιστορική καμπή: Η Αλβανία φτιάχνει τα δικά της στρατιωτικά οχήματα

Η Αλβανία ενέταξε επίσημα στις Αλβανικές Ένοπλες Δυνάμεις τον πρώτο εγχώρια παραγόμενο στόλο στρατιωτικών οχημάτων.

Η Αλβανία παρέδωσε τα πρώτα 40 τακτικά οχήματα προδιαγραφών ΝΑΤΟ, τα οποία συναρμολογήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας από την TIMAK Defence.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιχειρησιακή έναρξη της ανανεωμένης αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, μέσω μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την κρατική KAYO.

Η Αλβανία ενέταξε επίσημα στις Αλβανικές Ένοπλες Δυνάμεις τον πρώτο εγχώρια παραγόμενο στόλο στρατιωτικών οχημάτων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της χώρας να ανασυγκροτήσει την εθνική αμυντική βιομηχανική της βάση.

Η πρώτη παρτίδα αποτελείται από 40 τακτικά οχήματα προδιαγραφών ΝΑΤΟ, τα οποία κατασκευάστηκαν από την TIMAK Defence σε συνεργασία με την κρατική KAYO, την εταιρεία που δημιουργήθηκε για τον συντονισμό της νέας στρατηγικής της Αλβανίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου, με τον πρωθυπουργό Edi Rama να χαρακτηρίζει την παράδοση το πρώτο απτό αποτέλεσμα της στρατηγικής της Αλβανίας για μετάβαση από την εισαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στην εγχώρια παραγωγή. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα οχήματα συναρμολογήθηκαν στην Αλβανία, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που παρέχονται μέσω συνεργασιών με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, ενώ η τελική παραγωγή ολοκληρώθηκε στη χώρα.

Η Αλβανία επεκτείνει την εγχώρια αμυντική παραγωγή

Η παράδοση αποτελεί το πιο πρόσφατο στάδιο ενός ευρύτερου βιομηχανικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2025 με στόχο την αναβίωση πρώην κρατικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων για στρατιωτική παραγωγή.

Η κυβέρνηση έχει αναδείξει την KAYO σε κεντρικό κρατικό εταίρο για μελλοντικά προγράμματα αμυντικής παραγωγής που θα περιλαμβάνουν διεθνείς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία.

Σύμφωνα με την αλβανική κυβέρνηση, η TIMAK Defence ξεκίνησε ως αλβανική νεοφυής επιχείρηση, προτού εισέλθει σε συνεργασία με την KAYO. Η εταιρεία ήδη κατασκευάζει ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης και έχει επεκταθεί στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας βιομηχανικού εκσυγχρονισμού της Αλβανίας.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ίδιες γραμμές παραγωγής αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων και επιπλέον στόλων οχημάτων για κρατικές υπηρεσίες.

Πηγή φωτογραφίας: TIMAK Defence

Ο στόλος οχημάτων στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι ο αρχικός στόλος προορίζεται να βελτιώσει την κινητικότητα των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παράλληλα θα μειώσει μακροπρόθεσμα την εξάρτηση από προμήθειες του εξωτερικού και τη συντήρηση εκτός χώρας.

Ο πρωθυπουργός Rama δήλωσε ότι η Αλβανία επιδιώκει να εξοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις της με έναν πλήρη στόλο στρατιωτικών οχημάτων που θα υποστηρίζεται εγχώρια έως το 2028. Προβλέπεται επίσης η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης εντός της χώρας, ώστε τόσο η επιχειρησιακή υποστήριξη όσο και τα οικονομικά οφέλη να παραμένουν στον αλβανικό αμυντικό τομέα.

Η ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με την Στρατηγική Αμυντική Ανασκόπηση του Υπουργείου Άμυνας, η οποία κατατάσσει τα στρατιωτικά οχήματα εγχώριας κατασκευής, τα drones, τα πυρομαχικά, τα συστήματα πυροβολικού και τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας μεταξύ των προτεραιοτήτων για την επίτευξη των στόχων δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

Η TIMAK βασίζεται στο προηγούμενο πρόγραμμα SHOTA

Η TIMAK Defence προσέλκυσε για πρώτη φορά διεθνή προσοχή κατά την έκθεση Eurosatory 2024, όπου παρουσίασε το SHOTA, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο πρωτότυπο τεθωρακισμένου οχήματος που αναπτύχθηκε εγχώρια στην Αλβανία. Έκτοτε, η εταιρεία έχει διευρύνει το χαρτοφυλάκιο παραγωγής της, συνεργαζόμενη παράλληλα με διεθνείς προμηθευτές για την αύξηση της εγχώριας παραγωγικής της ικανότητας.

Η τελευταία παράδοση καταδεικνύει την προσπάθεια της Αλβανίας να συνδυάσει την εγχώρια βιομηχανική ανάπτυξη με τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αντί να αντικαταστήσει τις προμήθειες από το εξωτερικό, η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει σχεδιαστεί ώστε να τις συμπληρώνει, όπως συμβαίνει με υφιστάμενες ή προγραμματισμένες προμήθειες, μεταξύ των οποίων και η σχεδιαζόμενη εισαγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων Iveco Defence Vehicles LMV2, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του European Peace Facility.

Καθώς η Αλβανία συνεχίζει να αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και να διευρύνει τις βιομηχανικές συνεργασίες της, η κυβέρνηση παρουσιάζει την εγχώρια παραγωγή τόσο ως στρατιωτική δυνατότητα όσο και ως πολιτική οικονομικής ανάπτυξης.

Το κατά πόσο η παραγωγή θα μπορέσει να ξεπεράσει τις εθνικές ανάγκες και να εξελιχθεί σε σταθερά εξαγωγικά προγράμματα θα αποτελέσει πιθανότατα καθοριστικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της πρωτοβουλίας.