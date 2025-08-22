Ιστορική στιγμή για την αυτοκινητοβιομηχανία: BMW και Mercedes έτοιμες να δώσουν τα χέρια

Παρελθόν φαίνεται ότι θα αποτελέσει η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κολοσσών της Γερμανίας, καθώς βρίσκονται κοντά σε μια ιστορική συμφωνία.

Τα λιμνάζοντα νερά της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας αναμένεται να ταράξει μια συμμαχία που, όπως φαίνεται, βρίσκεται προ των πυλών μεταξύ BMW και Mercedes.

Οι γερμανικοί κολοσσοί δείχνουν να αφήνουν στην άκρη την ισχυρή αντιπαλότητά τους, σε μια προσπάθεια να επιβιώσουν μέσα στο νέο αυτοκινητικό καθεστώς που ορίζεται από τη δυναμική επέλαση Κινέζων κατασκευαστών και τους αργούς ρυθμούς διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης.

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Manager Magazine, η Mercedes-Benz βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πιθανή χρήση των τετρακύλινδρων βενζινοκινητήρων της BMW.

Τα βαυαρικά μοτέρ θα χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα μελλοντικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο μιας ριζικής αναθεώρησης της στρατηγικής της Mercedes για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), που πυροδοτήθηκε από τη βραδύτερη από την αναμενόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών της οχημάτων.

Πηγή της Mercedes ανέφερε στο βρετανικό περιοδικό Autocar ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, και αναμένεται ανακοίνωση για το αν η συμφωνία θα προχωρήσει πριν το τέλος του έτους.

Εφόσον καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, η BMW θα παρέχει μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων για χρήση σε μοντέλα της Mercedes όπως τα CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC και η επερχόμενη μικρότερη G-Class.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντιπάλων παρουσιάζεται ως «στρατηγικό βήμα για τη μείωση των κόστους ανάπτυξης», ενώ θα επιτρέψει στη Mercedes να διευκολύνει τη συμμόρφωση με το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 7.

Επιπροσθέτως, θα βοηθούσε την εταιρεία από τη Στουτγάρδη να επεκτείνει την γκάμα επαναφορτιζόμενων υβριδικών μοντέλων (Plug-in hybrid) δίχως επίπονες επενδύσεις στην ανάπτυξη δικών της 4κύλινδρων μοτέρ.

Προσώρας η Mercedes χρησιμοποιεί τον κινητήρα M252 ο οποίος είναι υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος με χωρητικότητα 1.500 κ. εκ. Εξελίσσεται στη Γερμανία, αλλά παράγεται από την εταιρεία Horse, μια κοινοπραξία των Geely και Renault στην Κίνα.

Το συγκεκριμένο μοτέρ κρίνεται ιδανικό για ήπια υβριδικά συστήματα, αλλά τα χαρακτηριστικά του δείχνουν ασύμβατα με plug-in υβριδικά συστήματα.

Εδώ τη λύση ίσως δώσει ένας 2λιτρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας, παράγωγο του 4κύλινδρου B48 μοτέρ, που χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις τρέχουσες γκάμες των BMW και Mini.

Σύμφωνα με το Autocar, εάν η συμφωνία προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή την παρθενική συνεργασία σε επίπεδο κινητήρων μεταξύ δύο κορυφαίων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.