Ιστορική στιγμή στη Γερμανία: Τα ηλεκτρικά έγιναν η δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων

Η γερμανική αγορά αυτοκινήτου έγραψε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αποτέλεσαν τη δημοφιλέστερη κατηγορία.

Η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στη Γερμανία, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν ένα σημαντικό ιστορικό ρεκόρ στην αγορά αυτοκινήτου. Τον Ιούνιο του 2026, οι ταξινομήσεις καινούργιων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 84.057 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 78,2% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Το μερίδιο των 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθε σε 28,4%, με αποτέλεσμα να καταστούν για πρώτη φορά η δημοφιλέστερη κατηγορία της γερμανικής αγοράς, όπως αναφέρει η ADAC, η μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτων της Γερμανίας. Τα ηλεκτρικά άφησαν πίσω τους τα υβριδικά (28,1%), τα βενζινοκίνητα (20,5%), τα ντίζελ (11,4%) και τα plug-in υβριδικά (10,9%).

Η Tesla αύξησε τις ταξινομήσεις της στη Γερμανία κατά 317,6% τον Ιούνιο, ενώ ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, με αύξηση ταξινομήσεων της τάξης του 273,7%.

Κινητήρια δύναμη οι κρατικές επιδοτήσεις και η ακρίβεια στα καύσιμα

Όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς, καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης διαδραμάτισε το λεγόμενο περιβαλλοντικό μπόνους (Umweltbonus) που διευκολύνει με περίπου έως και 6.000 ευρώ την απόκτηση ενός μηδενικών ρύπων μοντέλου. Την επιδότηση δικαιούνται και τα plug-in υβριδικά, αν και με χαμηλότερα ποσά.

Οι αναλυτές προσθέτουν ότι πλέον η επιδότηση δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε υψηλόμισθους, αλλά παρακινεί ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού να στραφεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οικονομίας και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA), σχεδόν οι μισές από τις 72.000 αιτήσεις επιδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής φέτος προέρχονται από νοικοκυριά με φορολογητέο ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι σύμμαχος των ηλεκτρικών ήταν και οι υψηλές τιμές των καυσίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026, όπως και η συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Η αρχική επιφυλακτικότητα πολλών πελατών απέναντι στην ηλεκτροκίνηση έχει δώσει τη θέση της σε αυξανόμενη αποδοχή και σε μια συγκεκριμένη πρόθεση αγοράς», δήλωσε ο Thomas Peckruhn, πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας (ZDK), αναλύοντας αυτή την αλλαγή στη στάση των καταναλωτών στο kfz-betrieb.

Για πολλά έτη, το «άγχος της αυτονομίας» (range anxiety) ήταν ένα από τα βασικά εμπόδια για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων, στη Γερμανία υπήρχαν ήδη 203.951 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης την 1η Μαΐου 2026, αριθμός αυξημένος κατά 17% μέσα σε έναν χρόνο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος (DC), ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 31%. Παράλληλα, έχει σημειωθεί πρόοδος και στην τεχνολογία των οχημάτων. Η μέση αυτονομία των νέων ηλεκτρικών μοντέλων το 2026 ανέρχεται περίπου στα 523 χιλιόμετρα, έναντι 472 χιλιομέτρων το 2025, την ίδια ώρα που νέες τεχνολογίες μπαταριών και η αξιοποίηση αρχιτεκτονικών 800 Volt επιτρέπουν σημαντικά μικρότερους χρόνους φόρτισης.

Μερίδα αναλυτών, βέβαια, εκτιμάει ότι μόλις σταματήσουν οι κρατικές επιδοτήσεις, η ηλεκτροκίνηση θα χάσει τη δυναμική της.