Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,419 τρισ. γεν (περίπου 19,53 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2026) ανακοίνωσε η Suzuki Motor Corporation, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων, αύξηση της κερδοφορίας και θετική πορεία στις παγκόσμιες πωλήσεις της. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει έτσι την αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας για έκτη διαδοχική χρονιά ρεκόρ εσόδων στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,419 τρισ. γεν (περίπου 19,53 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 291,6 δισ. γεν (περίπου 1,67 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 5,5%, με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να ανέρχεται στο 8,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων, τα οποία έφτασαν τα 401,4 δισ. γεν (περίπου 2,29 δισ. ευρώ), καταγράφοντας άνοδο 20,8%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 31,6%, φτάνοντας τα 253,7 δισ. γεν (περίπου 1,45 δισ. ευρώ).

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων, στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους, στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική οικονομική απόδοση της εταιρείας.



Ισχυρή ανάπτυξη των παγκόσμιων πωλήσεων

Η Suzuki συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, με τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων να φτάνουν τα 1,824 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 19,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,6%, φτάνοντας τα 1,904 εκατομμύρια οχήματα.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχε η Ινδία, η μεγαλύτερη αγορά της Suzuki παγκοσμίως, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 35,4%, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Παράλληλα, οι εξαγωγές από την Ινδία ενισχύθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τις 233.000 μονάδες.

Θετικές επιδόσεις καταγράφηκαν και σε άλλες αγορές, με αύξηση πωλήσεων 26,7% στο Πακιστάν, 17,8% στην Ινδονησία και 48,5% στην Κολομβία. Στην Ιαπωνία, η SUZUKI διατήρησε για έβδομο συνεχόμενο πρώτο εξάμηνο τη δεύτερη θέση σε μερίδιο αγοράς, στο σύνολο των κατηγοριών mini και συμβατικών επιβατικών οχημάτων.

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσε και ο τομέας μοτοσυκλετών, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5%, φτάνοντας τα 1,167 εκατομμύρια δίκυκλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2026 η Suzuki συμπλήρωσε 100 εκατομμύρια μονάδες σωρευτικής παραγωγής μοτοσυκλετών και ATV, ένα ιστορικό ορόσημο που αναδεικνύει τη μακρόχρονη παρουσία και τεχνογνωσία της εταιρείας.



Επενδύσεις στην παραγωγή και στη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Suzuki συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην Ινδία, η έναρξη λειτουργίας νέων γραμμών παραγωγής στις εγκαταστάσεις Kharkhoda και Hansalpur αύξησε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 500.000 οχήματα, φτάνοντας συνολικά τα 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν στα 215,1 δισ. γεν, έναντι 170 δισ. γεν την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, η Suzuki ενισχύει τη δραστηριότητά της στην ηλεκτροκίνηση και στις νέες μορφές κινητικότητας. Στην Ιαπωνία παρουσίασε τον Οκτώβριο το νέο e Sky το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό mini επιβατικό της μοντέλο, με αυτονομία 310 χιλιομέτρων και ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Το νέο μοντέλο σημείωσε δυναμικό ξεκίνημα, συγκεντρώνοντας 4.036 παραγγελίες μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξελίσσει νέες λύσεις μετακίνησης μέσω συνεργασιών στους τομείς των αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων, των καινοτόμων υπηρεσιών μεταφοράς και των πολυχρηστικών ηλεκτρικών πλατφορμών, διευρύνοντας το τεχνολογικό της αποτύπωμα.



Θετικές προοπτικές για το σύνολο του οικονομικού έτους

Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026, που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, η Suzuki διατηρεί την πρόβλεψη για συνολικά έσοδα 6,9 τρισ. γεν, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και για λειτουργικά κέρδη ύψους 540 δισ. γεν.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές για τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων, με την εταιρεία να αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο στόχο της στα 3,702 εκατομμύρια οχήματα (+11,5%), ενώ οι πωλήσεις μοτοσυκλετών αναμένεται να φτάσουν τα 2,398 εκατομμύρια (+6,1%).

Με ισχυρή οικονομική βάση, αυξανόμενες πωλήσεις, συστηματικές επενδύσεις και στρατηγική προσήλωση στην καινοτομία, η Suzuki συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για προσιτή, αποδοτική και αξιόπιστη κινητικότητα για όλους.



Ισχυρή παρουσία της Suzuki στην ελληνική αγορά – 3η θέση στις συνολικές ταξινομήσεις

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία της Suzuki και στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Τον Οκτώβριο του 2026, η μάρκα κατέγραψε 845 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 15,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη συνολική αγορά, με μερίδιο 6,02%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή της στη λιανική, όπου κατέκτησε τη 2η θέση, με 622 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,5%.

Σε επίπεδο δεκάμηνου (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026), η Suzuki έφτασε τις 8.756 ταξινομήσεις (+8,1%), καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από εκείνον της συνολικής αγοράς (+5,0%) και διατηρώντας την 3η θέση με μερίδιο 6,78%. Παράλληλα, κατέλαβε τη 2η θέση τόσο στη λιανική όσο και στα υβριδικά αυτοκίνητα, με μερίδια 9,27% και 11,62% αντίστοιχα.

Πρωταγωνιστής της εμπορικής επιτυχίας παραμένει το Vitara, με 4.336 ταξινομήσεις (+17,6%) στο δεκάμηνο, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των Swift και S-Cross. Θετικό είναι και το ξεκίνημα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού e Vitara, το οποίο τον Οκτώβριο κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV, με μερίδιο 14,49%.