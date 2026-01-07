Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων στην Τουρκία – Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2026

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους στους δρόμους της γειτονικής χώρας.

Ιστορικό υψηλό πέτυχαν το 2025 οι πωλήσεις αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία, ενώ σχεδόν ένα στα έξι αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικό.

Παρά το υψηλό κόστος δανεισμού και τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% φτάνοντας τις 1,37 εκατ. μονάδες, σύμφωνα με την Ένωση Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD). Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκε αύξηση 12,6%, στις 191.620 μονάδες.

Ο πρόεδρος της ODMD, Haydar Bozkurt, δήλωσε ότι η ζήτηση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τον μεγάλο πληθυσμό της χώρας, τις αυξανόμενες ανάγκες μετακίνησης και τον γηρασμένο στόλο οχημάτων.

Προέβλεψε δε ότι ο κλάδος αναμένει οι πωλήσεις το 2026 να κινηθούν σε παρόμοιο επίπεδο με του 2025, ενώ στο μέλλον δεν αποκλείει να ξεπεράσουν ακόμα και τα 1,5 εκατ. οχήματα.

Οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν κατά 90%, φτάνοντας περίπου τις 190.000 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο 17% της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι πωλήσεις υβριδικών αυξήθηκαν κατά 63% σε περίπου 295.000 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 27% της αγοράς.

Συνολικά, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 10,6% και ανήλθαν σε 1,1 εκατομμύρια μονάδες, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 10% στις 283.904 μονάδες -με αμφότερες τις κατηγορίες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά.