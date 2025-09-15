Ιταλία: Εθνική πλαφόρμα για τις κάμερες ταχύτητας

Σύμφωνα με ένα νέο διάταγμα, μόνο οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας που είναι καταχωρημένες στην εθνική πλατφόρμα της Ιταλίας θα είναι νομικά έγκυρες για την επιβολή προστίμων.

Με βάση ένα νέο διάταγμα, μόνο οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας που είναι καταχωρημένες στην εθνική πλατφόρμα της Ιταλίας θα είναι νομικά έγκυρες για την επιβολή προστίμων, δίνοντας στους οδηγούς και στις μεταφορικές εταιρείες έναν σαφή τρόπο να επαληθεύουν τις κυρώσεις και να αμφισβητούν τις ποινές.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας εξέδωσε τον Αύγουστο του 2025 ένα «Decreto Direttoriale», με το οποίο θεσπίζεται μια εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την καταχώριση όλων των συσκευών ελέγχου ταχύτητας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, μόνο οι κάμερες που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα θα είναι νομικά έγκυρες για την επιβολή προστίμων.

Το μέτρο ακολουθεί την έγκριση του νόμου 105/2025 νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι και έρχεται μετά από μήνες δημόσιας συζήτησης, νομικών αμφισβητήσεων και κριτικής ότι πολλοί δήμοι χρησιμοποιούσαν τις κάμερες ταχύτητας κυρίως ως πηγή εσόδων. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Matteo Salvini είχε δεσμευτεί στην αρχή του έτους να φέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στο σύστημα.

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι τοπικές διοικήσεις πρέπει να παρέχουν λεπτομέρειες για κάθε συσκευή, περιλαμβανομένης της αρμόδιας αρχής, του διατάγματος έγκρισης, καθώς και του τύπου, της μάρκας, του μοντέλου, της έκδοσης και του αριθμού πλαισίου.

Τα δεδομένα πρέπει να μεταφορτώνονται μέσω του «Portale dell’Automobilista» ή του «Portale del Trasporto» χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που εκδίδονται από το υπουργείο. Η πλατφόρμα, η οποία διαχειρίζεται το Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Μηχανοκίνησης, θα δημοσιεύει στη συνέχεια τις πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο.