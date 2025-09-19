Ιταλία: Κάλεσμα στο Πεκίνο για ενίσχυση της συνεργασίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Με στόχο την προσέλκυση περισσότερων κινεζικών επενδύσεων επί ιταλικού εδάφους, ο Ματέο Σαλβίνι μίλησε με αποθεωτικά σχόλια για το Πεκίνο.

Παρά τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, η Ιταλία δείχνει ότι επιθυμεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με το Πεκίνο, με στόχο την προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σε συνέντευξη στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, μίλησε θετικά για τη συνεργασία με την Κίνα στη βιομηχανία αυτοκινήτου, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα των κινεζικών εταιρειών και των επενδύσεων του γίγαντα της Ανατολής στην Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία ψήφισε υπέρ της απόφασης της Κομισιόν να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, ο Σαλβίνι θεωρεί ότι η Ιταλία έχει να μάθει πολλά από την Κίνα και να επωφεληθεί σημαντικά στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των «έξυπνων» δρόμων, αλλά και ευρύτερα στον τομέα των οδικών μεταφορών.

«Όταν εμείς εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τις ταχύτητες των τρένων στα 300 χλμ/ώρα, η Κίνα ήδη εξερευνά τα 400, 450 και ακόμη και 500 χλμ/ώρα, ενώ παράλληλα προοδεύει στην αυτόνομη οδήγηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία», φέρεται να δήλωσε ο Σαλβίνι στο Xinhua κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, όπως αναφέρει το Reuters.

Κρατώντας ανοιχτή την πόρτα για περισσότερες κινεζικές επενδύσεις, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατάφερε να ενισχύσει τους δεσμούς με το Πεκίνο κατά την επίσκεψή της τον περασμένο Ιούλιο, ακόμη και μετά την ανακοίνωση ότι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα αποχωρήσει από την εμβληματική πρωτοβουλία υποδομών «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.