Ιταλία: Οι 85χρονοι οδηγοί βγαίνουν ξανά στους αυτοκινητόδρομους

H πρόταση που περιελάμβανε σημαντικές απαγορεύσεις στην κυκλοφορία όλων των 85χρονων οδηγών απορρίφθηκε.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τις αμφιλεγόμενες προτάσεις νόμου που θα επέβαλλαν αυτόματους περιορισμούς στους οδηγούς άνω των 85 ετών.

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο εντασσόταν στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ενίσχυση της ασφάλειας, προέβλεπε ότι όσοι συμπλήρωναν το 85ο έτος της ηλικίας τους θα έχαναν αυτόματα το δικαίωμα εισόδου στους αυτοκινητοδρόμους, δεν θα μπορούσαν να απομακρυνθούν περισσότερο από 100 χιλιόμετρα από την κύρια κατοικία τους και θα υπόκειντο σε αυστηρούς ελέγχους.

Υπήρχαν «παραθυράκια»

Αν και το προσχέδιο περιλάμβανε ένα «παράθυρο διαφυγής», καθώς οι ηλικιωμένοι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε τοπική υγειονομική επιτροπή, παρέχοντας πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τους ιατρικό φάκελο για μια εξατομικευμένη σωματική και πνευματική αξιολόγηση, τα μέτρα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Τελικά, με άμεσο αίτημα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, οι διατάξεις αυτές αφαιρέθηκαν πλήρως.

Η αντι-πρόταση

Αντί για οριζόντιους απαγορευτικούς κανόνες, το υπουργείο προσανατολίζεται πλέον στην εφαρμογή πιο σχολαστικών ιατρικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των προτάσεων που εξετάζονται στην ιταλική Γερουσία, συζητείται ακόμη και η εισαγωγή υποχρεωτικών τεστ οδήγησης στις ηλικίες των 85 ή 90 ετών ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας.

Σημειώνεται ότι στην Ιταλία ισχύει ήδη ένα κλιμακωτό σύστημα ανανεώσεων: ενώ οι νεότεροι οδηγοί ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε δέκα χρόνια, η περίοδος αυτή μειώνεται στα πέντε έτη για τις ηλικίες 50 έως 70, στα τρία έτη από τα 70 έως τα 80, και στη διετία μετά τα 80 έτη, πάντα με την υποχρέωση ιατρικής πιστοποίησης.

Η ευρύτερη μεταρρύθμιση του οδικού χάρτη της γειτονικής χώρας δεν αφορά πάντως μόνο τους ηλικιωμένους. Περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι αλλά και από πεζούς την ώρα που διασχίζουν το οδόστρωμα.