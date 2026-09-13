Ιταλική πίεση για δασμούς 80% στην Κίνα

Nα εισάγονται χωρίς δασμούς έως το 8% των ετήσιων ταξινομήσεων οχημάτων στην Ευρώπη, αλλά για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα πρέπει να επιβάλλεται δασμός 80%.

Ο επικεφαλής της ιταλικής ένωσης προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς ύψους 80% στα οχήματα και τα εξαρτήματα κινεζικής κατασκευής που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο πρόεδρος της Anfia, Roberto Vavassori, δήλωσε στο Reuters ότι οι κινεζικές εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εισάγονται χωρίς δασμούς έως το 8% των ετήσιων ταξινομήσεων οχημάτων στην Ευρώπη, αλλά για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα πρέπει να επιβάλλεται δασμός 80%.

Θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα οχήματα όσο και τα εξαρτήματα, δήλωσε, καθώς τα εξαρτήματα αντιστοιχούν περίπου στο 80% της αξίας ενός οχήματος.

«Τρέφουμε τον μέγιστο σεβασμό για όσα έχει πετύχει η κινεζική βιομηχανία», δήλωσε ο Vavassori στο Reuters. «Όμως αυτός ο σεβασμός έχει πλέον μετατραπεί σε φόβο».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει μια βιομηχανία που είναι απαραίτητη για τη στρατηγική της αυτονομία», επεσήμανε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από τη Volkswagen ενός σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης, εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Στοιχεία της European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) έδειξαν ότι το μερίδιο των αυτοκινήτων κινεζικών εμπορικών σημάτων που πωλήθηκαν στην ΕΕ αυξήθηκε σε πάνω από 9% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα

Ο Vavassori δήλωσε ότι οι Ιταλοί προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας εξήγαγαν προϊόντα αξίας 4,9 δισ. ευρώ στη Γερμανία το 2025. Η Volkswagen αντιπροσώπευε έως και το 20% αυτού του συνόλου, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Anfia προέβλεψε ότι οι εξαγωγές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 10% φέτος, μετά την πτώση τους κατά 4,6% κατά το πρώτο εξάμηνο, καθώς η ευρωπαϊκή παραγωγή συρρικνώνεται. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η αναδιάρθρωση της Volkswagen θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας ευρύτερης αναδιάταξης του κλάδου.

Ο Vavassori δήλωσε ότι οι ιταλικές εξαγωγές εξαρτημάτων θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40% έως 50% έως το 2028, εάν δεν υπάρξει προστασία από τις κινεζικές εισαγωγές.

«Αυτό θα ήταν πράγματι το τέλος της ιστορίας», τόνισε.