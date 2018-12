JAC VW: εγκαινίασε κέντρο ερευνών για ηλεκτροκίνητα στην Κίνα

Η τελετή έλαβε χώρα δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ Volkswagen Group China, JAC και SEAT, παρουσία του Προέδρου της Κίνας, Xi Jingping και του Ισπανού Πρωθυπουργού, Pedro Sánchez. Ο Song Guoquan, Hefei Municipal Committee Secretary, ο Prof. Dr. Jochem Heizmann, Volkswagen Group China President και CEO, ο An Jin, JAC Chairman, ο Dr. Christian Vollmer, SEAT Vice-president for Production and Logistics και ο Dr. Matthias Rabe, SEAT Vice-president for R&D, μαζί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτερα στελέχη της JAC Volkswagen, επενδυτές και εκπρόσωπους των εργαζομένων, συμμετείχαν στην ιστορική αυτή τελετή.

Το κέντρο R&D, που βρίσκεται στη Ζώνη Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Hefei, θα επικεντρωθεί σε βασικούς τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, η συνδεσιμότητα και η αυτόνομη οδήγηση. Όλα τα μέρη θα αξιοποιήσουν τις επενδύσεις, τις γνώσεις και την διαθέσιμη τεχνολογία για να εξασφαλίσουν ότι το κέντρο R&D θα εκπληρώσει τους στόχους του. Το έργο αυτό αποτελεί δείκτη της προόδου που σημειώνει η JAC Volkswagen στο ηλεκτρικό όχημα και σηματοδοτεί ένα σταθερό βήμα προς το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

Η ηλεκτρική κινητικότητα μαζί με την ψηφιοποίηση, τη συνδεσιμότητα και την αυτόνομη οδήγηση αποτελούν το μέλλον της βιομηχανίας κινητικότητας και η Κίνα έχει καθιερωθεί ως βασικός μοχλός αυτής της μετατροπής. Η κατασκευή του κέντρου R&D δεν εκπληρώνει μόνο τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στις 9 Ιουλίου και 28 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, αλλά είναι επίσης ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της JAC Volkswagen στη βιομηχανία νέων ενεργειακών οχημάτων της Κίνας.

Το project αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Volkswagen Group China και των κοινοπραξιών στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας, η οποία θα λανσάρει 30 νέα μοντέλα τα επόμενα δύο χρόνια, τα μισά από τα οποία θα παραχθούν στην Κίνα. Ο Όμιλος στοχεύει να πουλήσει περίπου 400.000 οχήματα new energy στην Κίνα το 2020 και προετοιμάζεται για περίπου 1.5 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025._Δελτίο Τύπου