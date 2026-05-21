Jaguar Land Rover – Stellantis: Υπό εξέταση το ενδεχόμενο συνεργασίας

Οι δυο εταιρείες διερευνούν ευκαιρίες συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων στις ΗΠΑ.

Η Stellantis και η Jaguar Land Rover ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης (MoU) για τη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας στην ανάπτυξη προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους όρους του μη δεσμευτικού μνημονίου, οι δυο εταιρείες εξετάσουν δυνατότητες συνεργασίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία της καθεμιάς ώστε να δημιουργηθεί αξία και για τους δύο οργανισμούς.

«Μέσω της συνεργασίας με εταίρους για τη διερεύνηση συνεργειών σε τομείς όπως η ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, παραμένοντας παράλληλα προσηλωμένοι στην παροχή των προϊόντων και εμπειριών που αγαπούν οι πελάτες μας», δήλωσε ο Antonio Filosa, Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis.

«Καθώς συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τη JLR για το μέλλον, η συνεργασία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Η συνεργασία με τη Stellantis μάς επιτρέπει να εξετάσουμε συμπληρωματικές δυνατότητες στην ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά μας σχέδια για την αμερικανική αγορά», δήλωσε ο PB Balaji, Διευθύνων Σύμβουλος της Jaguar Land Rover.

Οποιεσδήποτε συμφωνίες προκύψουν από τις συζητήσεις θα προχωρήσουν μόνο αφού εγκριθούν επίσημα και περάσουν στο στάδιο των υπογραφών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η Stellantis και ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Dongfeng, υπέγραψαν συμφωνία ύψους 1,2 δισ. δολαρίων για την παραγωγή οχημάτων με τα σήματα Peugeot και Jeep στην Κίνα.