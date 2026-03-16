JATO Dynamics: Νέο εργαλείο αξιολόγησης οχημάτων για τις εταιρείες leasing

Η JATO Dynamics κυκλοφόρησε ένα νέο εργαλείο σχετικό με τη μίσθωση, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να εκτιμήσουν καλύτερα την αξία των οχημάτων. Το «VINView Pro», όπως ονομάζεται, θα είναι προσβάσιμο στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στις Κάτω Χώρες και στο Λουξεμβούργο.

Το «VINView Pro» διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και την καταχώριση του αριθμού πλαισίου (VIN) ενός οχήματος και εξαλείφει τα κενά στα δεδομένα, βελτιώνοντας έτσι την εσφαλμένη τιμολόγηση ή αποτίμηση. Η επικεφαλής του τμήματος leasing της JATO Dynamics, εξηγεί γιατί αυτό το νέο προϊόν είναι απαραίτητο για την αξία μεταπώλησης ενός οχήματος.

«Με τις υπολειμματικές αξίες να συνεχίζουν να είναι ασταθείς, δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η αξία μεταπώλησης. Η ύπαρξη ακριβών και ενημερωμένων δεδομένων είναι απαραίτητη για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής τιμής. Οι λύσεις VINView εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες leasing και διαχείρισης στόλου διαθέτουν όλες τις πληροφορίες για τα οχήματα που χρειάζονται για να επιτύχουν αυτό το στόχο».