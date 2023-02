Jeep Avenger e-Architecture: Σχεδιάζοντας το μέλλον της ηλεκτροκίνησης

Για να πετύχει τις απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν το όνομα Jeep, το Avenger εφοδιάστηκε με ένα εντελώς νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης, το οποίο είναι και το πλέον αποδοτικό που διαθέτει μέχρι στιγμής ο Όμιλος Stellantis.

Το Avenger, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Jeep, πραγματοποιεί ήδη μια εντυπωσιακή πορεία πριν καν φτάσει στις εκθέσεις της μάρκας στην Ευρώπη εντός του 2ου τριμήνου του έτους. Ήδη το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 12.000 παραγγελίες, έχει κατακτήσει το θεσμό Car Of The Year 2023 στις αρχές του έτους, ενώ πρόσφατα μετά την επικράτηση στην κατηγορία Family SUV στο Women’s World Car of the Year 2023, το Jeep Avenger βρίσκεται μαζί με ακόμα πέντε μοντέλο στον τελικό γύρο για τον τίτλο, που θα ανακοινωθεί στις 8 Μαρτίου. Βασικό συστατικό για την επιτυχία του Avenger αποτελεί το εντελώς νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης που διαθέτει, το οποίο είναι το πλέον αποδοτικό που διαθέτει μέχρι σήμερα ο Όμιλος Stellantis. Την ίδια στιγμή, το σύστημα προσφέρει υψηλά επίπεδα σχεδιαστικής ευελιξία, χαρακτηριστικό απαραίτητο ώστε το μοντέλο να εφαρμόσει μια σειρά μοναδικών στοιχείων που παραδοσιακά συνοδεύουν τα μοντέλα της Jeep.

Σχεδιάζοντας το μέλλον της ηλεκτροκίνησης: Αποδοτικότητα και ευελιξία σε πρώτο πλάνο

Με πυλώνα την αναβαθμισμένη πλατφόρμα eCMP του Ομίλου Stellantis, το Avenger εφοδιάζεται με το νέο σύστημα των 400V που είναι το πρώτο που παρουσιάζει η Emotors, η κοινοπραξία των Stellantis και Nidec Leroy-Somer Holding. Ο νέος ηλεκτροκινητήρας Μ3 σχεδιάστηκε με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα, τη βέλτιστη διαδικασία παραγωγής και την υψηλή σχέση απόδοσης/κόστους. Με μέγιστη ισχύ 115kW (156 ίπποι) αποδίδει με απόλυτα άμεσο και γραμμικό τρόπο έως και 260Nm ροπής.

Την αποθήκευση και την τροφοδοσία του συστήματος με ενέργεια εξασφαλίζει μια νέα μπαταρία ονομαστικής χωρητικότητας 54 kWh που επίσης κατασκευάζεται από τη Stellantis. Προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και εξαιρετική αναλογία ονομαστικής και ωφέλιμης χωρητικότητας. Συγκεκριμένα η ωφέλιμη χωρητικότητα είναι 51 kWh, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 95% σε σχέση με την ονομαστική χωρητικότητα. Αυτό οφείλεται στη σχεδίαση της μπαταρίας, αλλά και την αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Η μπαταρία του Avenger χωρίζεται σε 17 μονάδες με συνολικά 102 στοιχεία (Lithium-Ion NMC 811). Η κατανομή των μονάδων στο πάτωμα του αυτοκινήτου είναι 65% στο πίσω μέρος και το υπόλοιπο 35% στο εμπρός (στο επίπεδο που βρίσκονται οι εμπρόσθιες θέσεις), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου, η βέλτιστη κατανομή των μαζών, και το χαμηλό κέντρο βάρους. Το βάρος του μπαταρίας του συνόλου είναι 340 κιλά, μια πολύ καλή τιμή σε σχέση με τη χωρητικότητά της.

Η νέα μπαταρία εξασφαλίζει στο Avenger υψηλά επίπεδα αυτονομίας, με 400χλμ. σε μικτές συνθήκες WLTP και 550χλμ. σε αστικές συνθήκες. Η αρκετά υψηλότερη αυτονομία σε σχέση με την υπάρχουσα πλατφόρμα eCMP, υποστηρίζεται -εκτός από τη νέα μπαταρία (+8%)- από το νέο ηλεκτροκινητήρα (+12%), αλλά και μια σειρά βελτιστοποιήσεων σε επιμέρους τομείς, όπως την καλύτερη αεροδυναμική, τις μικρότερες απώλειες από τη μετάδοση, την μικρότερη αντίσταση κύλισης από τα ελαστικά, κ.α. (+8%). Επίσης λόγω της αντλίας θερμότητας που βρίσκεται στο βασικό εξοπλισμό όλων των Avenger, σημειώνεται μια αύξηση 10% της αυτονομίας σε πολύ ψυχρές/ζεστές συνθήκες σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα.

Το ηλεκτρικό σύστημα του Avenger υποστηρίζει τρία προγράμματα λειτουργίας, ECO (με απόδοση 60kW / 180Nm), Normal (80kW / 220 Nm) και Sport (115kW / 260Nm). Ανεξάρτητα από την επιλογή του οδηγού, ο περιορισμός της ισχύος βγαίνει αυτόματα εκτός για πλήρη ισχύ σε περίπτωση kick-down. Παράλληλα με τα τρία προγράμματα, υπάρχουν διαθέσιμα και δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση (Normal, -0,6m/s2, 15kw, 35 Nm και Plus -1,2m/s2, 45kW, 70Nm).

Αντίστοιχα με την κατανάλωση ενέργειας, το σύστημα αποδεικνύεται εξίσου αποδοτικό και με τη διαδικασία φόρτισης. Με τη μέση απόσταση που καλύπτει σε καθημερινή βάση ένας Ευρωπαίος να είναι 30χλμ., το Avenger μπορεί να ανακτήσει την απαραίτητη αυτονομία σε μόλις 3 λεπτά μέσω φορτιστή DC 100 kW. Στον ίδιο φορτιστή, το επίπεδο από το 20% στο 80% ανεβαίνει σε μόλις 24 λεπτά. Αντίστοιχα με φορτιστή AC ισχύος 11 kW, η φόρτιση (0% – 100%) διαρκεί 5,5 ώρες

Τέλος, το νέο ηλεκτρικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα και για τη μέγιστη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου, με αποτέλεσμα παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις (μήκος 4,08μ.), το αμιγώς ηλεκτρικό Avenger να προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, θέσεις μια αντικείμενα στην καμπίνα που ξεπερνούν σε συνολική χωρητικότητα τα 34 λίτρα (15 λίτρα ο μέσος όρος της κατηγορίας) και χώρο αποσκευών 355 λίτρων.

Διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα Jeep: Αντοχή και ικανότητες εκτός δρόμου

Εκτός από αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης του Avenger επέτρεψε στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που θα διατηρεί τα διαχρονικά χαρακτηριστικά της Jeep, όπως η αντοχή στη σκληρή χρήση και οι εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Για αυτό το λόγο, η νέα μπαταρία πέρασε με επιτυχία δοκιμές άνω των 2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και προστατεύεται ακόμα και στις εκτός δρόμου διαδρομές από τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, αλλά και τις ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό μεταλλικές ποδιές. Την ίδια στιγμή το ηλεκτρικό σύστημα επιτρέπει στο Avenger να είναι το πρώτο προσθιοκίνητο Jeep, το οποίο εφοδιάζεται με τα συστήματα Selec-Terrain® και Hill Descent Control που μέχρι σήμερα εφοδίαζαν μόνο τις τετρακίνητες εκδόσεις 4xe. Χάρη στην κατανομή των επιμέρους συστημάτων, το Avenger έχει εξαιρετικά μικρούς προβόλους (822χλστ. εμπρός και 700χλστ. πίσω) και κύκλο στροφής διαμέτρου μόλις 10,5 μέτρων, εξασφαλίζοντας κορυφαία για την κατηγορία ευελιξία. Σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη στην κατηγορία απόσταση από το έδαφος (κατ’ ελάχιστον 200χλστ.) το μοντέλο διαθέτει και εξαιρετικές -για τα μέτρα της κατηγορίας και όχι μόνο- γωνίες προσέγγισης (20ο), ράμπας (20ο) και διαφυγής (32ο). Τέλος, το νέο ηλεκτρικό σύστημα του Avenger, θα επιτρέψει στο προσεχές μέλλον τη δημιουργία και μιας έκδοσης με κίνησης και στους τέσσερις τροχούς (4xe) για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες απόδρασης σε εκτός δρόμου διαδρομές.

Το νέο Jeep Avenger είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες και στην Ελληνική αγορά με τιμές από 27.500 ευρώ, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης, Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου καλύπτονται από 4ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ., ενώ η μπαταρία έχει 8ετή εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ. Οι αφίξεις των πρώτων αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναμένεται εντός του 2ου τριμήνου του έτους. Η τιμή περιλαμβάνει όφελος κρατικού προγράμματος επιδότησης (8.000 ευρώ επιδότηση + 1.000 ευρώ για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου).