Αυτό είναι το κορυφαίο Jeep Compass 4xe των 375 ίππων

H Jeep ολοκληρώνει τη γκάμα του νέου Compass, ανοίγοντας το βιβλίο παραγγελιών για την ηλεκτρική τετρακίνητη 4xe έκδοση και την επίσης μηδενικών ρύπων επιλογή των 231 ίππων με τη μεγαλύτερη μπαταρία.

Η Jeep εμπλουτίζει τη γκάμα του νέου Compass, ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της με πάνω από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ανοίγοντας τις παραγγελίες για δύο νέες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, που έρχονται να προστεθούν δίπλα στο ήπια υβριδικό σύνολο των 145 ίππων, την plug-in υβριδική έκδοση και τις εισαγωγικές ηλεκτρικές επιλογές.

375 ίπποι και 600 χλμ. αυτονομίας

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η τετρακίνητη έκδοση Compass 4xe, η οποία αποδίδει 375 ίππους χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 157 kW εμπρός και 132 kW πίσω. Συνδυάζεται με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 96,1 kWh που προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χλμ. (WLTP), ενώ η φόρτιση από το 20% έως το 80% απαιτεί μόλις 27 λεπτά.

Όσοι θέλουν περισσότερη αυτονομία, μπορούν να επιλέξουν την έκδοση Long Range που χρησιμοποιεί μια μπαταρία λιθίου 96,3 kWh. Εξασφαλίζει κορυφαία αυτονομία έως 674 χλμ. με τον ίδιο χρόνο ταχείας φόρτισης (27 λεπτά), τροφοδοτώντας έναν ηλεκτροκινητήρα 231 ίππων (170 kW).

Το πιο ικανό Compass

Το Compass 4xe διεκδικεί τον τίτλο του πιο ικανού SUV στις off-road διαδρομές στην κατηγορία του, διαθέτοντας αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 10 χλστ. και εξαιρετικές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αποχώρησης (28°, 17°, 31° αντίστοιχα), καθώς και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 480 χλστ.

Η ροπή των 3.100 Nm στους πίσω τροχούς επιτρέπει την αναρρίχηση σε κλίσεις 20% ακόμα και με μηδενική πρόσφυση στον εμπρός άξονα.

Στην έκδοση 4xe, η Jeep τοποθετεί στο αυτοκίνητο έναν προφυλακτήρα από άβαφο μαύρο υλικό για να ενισχύσει την προστασία του αμαξώματος, ενώ το εσωτερικό είναι ειδικά διαμορφωμένο για σκληρή χρήση: τα καθίσματα έχουν επένδυση πολυουρεθάνης που προσφέρουν διπλάσιαςαντοχή και πλένονται εύκολα, οι πλάτες των πίσω καθισμάτων έχουν αντιχαρακτική προστασία και στο δάπεδο υπάρχουν ανθεκτικά ελαστικά πατάκια.

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Ενώ όλες οι εκδόσεις του Compass διαθέτουν στάνταρ αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Jeep Selec-Terrain, στην έκδοση 4xe, το τελευταίο περιλαμβάνει πέντε προγράμματα οδήγησης (Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και το ειδικό 4WD Lock για κλείδωμα του συστήματος τετρακίνησης.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα εξοπλισμού, το Compass 4xe θα προσφέρεται στις εκδόσεις Upland (με Hill Descent Control, τροχούς 19 ιντσών M+S, πίσω κοτσαδόρο) και Overland (με τροχούς Diamond Cut 19 ιντσών, φωτιζόμενη μάσκα Matrix LED και ματ εμπρός προφυλακτήρα). Το ηλεκτρικό Compass Long Range ακολουθεί τη δομή των υπόλοιπων εκδόσεων. Θα γίνει διαθέσιμο στα επίπεδα Altitude, Business και Summit.