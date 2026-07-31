Jim Farley: Στις ΗΠΑ οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εντός της επόμενης δεκαετίας

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να προετοιμάζεται για την είσοδο των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα.

Η Ford προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά μέσα στα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια, παρότι η χώρα έχει επιβάλει πολυάριθμους εμπορικούς φραγμούς στα αυτοκίνητα από την Κίνα, δήλωσε την Πέμπτη στους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jim Farley.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλέστηκε τρία άτομα που παρακολούθησαν τη συνάντηση.

Η Ford ετοιμάζεται να λανσάρει μια οικογένεια οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία σχεδίασε και ανέπτυξε εξαρχής με στόχο να ανταγωνιστούν το κόστος και την αποδοτικότητα των κινεζικών εταιρειών, τις οποίες ο Farley υπολογίζει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.

Την ίδια ώρα η Γερουσία των ΗΠΑ πιέζει για την επέκταση μιας απαγόρευσης στις πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων στη δεύτερη μεγαλύτερη και πιο προσοδοφόρα αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα το Dearborn του Μίσιγκαν έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η Κίνα βρίσκεται «στο κατώφλι» της Αμερικής, αλλά δεν είχαν προσδιορίσει με τόση σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο όσο τα στελέχη έκαναν κατά τη συνάντηση της Πέμπτης.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Bill Ford, μίλησε για το θέμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Πρέπει να αναμετρηθούμε κατά μέτωπο με την Κίνα […]Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα καταφέρουμε να τους κρατήσουμε έξω για πάντα και πρέπει να είμαστε σε θέση να τους νικήσουμε με τους δικούς τους όρους».

Έρευνες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν εκδηλώσει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτά τα μοντέλα, ιδίως καθώς οι οικονομικά προσιτές επιλογές ηλεκτρικών οχημάτων παραμένουν περιορισμένες.