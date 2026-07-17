Και επίσημα BMW M3: Δεν αλλάζει όνομα η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση

Η BMW έκανε γνωστό πως η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της M3 δεν θα αλλάξει όνομα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο πως, ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου, τα M μοντέλα θα μένουν πιστά στην ίδια φιλοσοφία.