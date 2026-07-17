Και επίσημα BMW M3: Δεν αλλάζει όνομα η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση

Η BMW έκανε γνωστό πως η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της M3 δεν θα αλλάξει όνομα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο πως, ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου, τα M μοντέλα θα μένουν πιστά στην ίδια φιλοσοφία.
Σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η BMW επιλέγει να διατηρήσει σταθερούς τους δεσμούς της με την παράδοση, επιβεβαιώνοντας ότι το εμβληματικό λογότυπο «M3» θα συνεχίσει να κοσμεί το κορυφαίο της σεντάν και στη νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή του.
Κατά τη διάρκεια του Goodwood Festival of Speed, ο διευθύνων σύμβουλος του τμήματος M της βαυαρικής φίρμας, Frank Van Meel, έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες που ήθελαν τη χρήση του διακριτικού «iM3» για το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων.
Με αυτή την κίνηση, η γερμανική μάρκα υπογραμμίζει τη στενή συγγένεια που θα διατηρήσει το ηλεκτρικό μοντέλο με την αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση επόμενης γενιάς, αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία M θα παραμένει αδιαπραγμάτευτη, ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου.
Η πιο ισχυρή M3 στην ιστορία
Η σχεδιαστική κατεύθυνση του μελλοντικού μοντέλου έχει ήδη αρχίσει να αποκαλύπτεται, καθώς πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο του φετινού 24ωρου αγώνα αντοχής του Le Mans, η BMW παρουσίασε το M Neue Klasse Concept.
Πέρα όμως από τη σχεδίαση και το όνομα, η επερχόμενη M3 αναμένεται να γίνει η ισχυρότερη που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η χρήση τεσσάρων ανεξάρτητων ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει στο σύστημα να απιδίδει θεωρητικά πάνω από 1.340 ίππους, με τους ιθύνοντες της εταιρείας να διαβεβαιώνουν ωστόσο, ότι το αυτοκίνητο θα διατηρήσει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει κάθε γνήσια M3.
Αν και η ιπποδύναμη της έκδοσης παραγωγής αναμένεται να μην ξεπεράσει τα 1.000 PS, ακόμη και με μια πιο συντηρητική προσέγγιση της τάξης των 750 ίππων, η νέα ηλεκτρική M3 θα γίνει αυτόματα το ισχυρότερο αυτοκίνητο δρόμου που έχει παρουσιάσει ποτέ το τμήμα M.
Το σύνολο θα έχει ως καρδιά μια μπαταρία χωρητικότητας άνω των 100 kWh, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για να αποκαλυφθούν στοιχεία για την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία της.
Το ντεμπούτο τόσο της βενζινοκίνητης όσο και της αμιγώς ηλεκτρικής BMW M3 αναμένεται να γίνει μέσα στο 2027, με την εμπορική τους πορεία να ξεκινά επίσημα το 2028.