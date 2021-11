Και η Ford αναγνωρίζει την υπεροχή της Tesla

Σε πρόσφατη ομιλία του σε εργαζομένους της Ford, o Jim Farley, Διευθύνον Σύμβουλος της Ford, έπλεξε το εγκώμια της Tesla εξηγώντας γιατί η επίσης) αμερικανική εταιρεία από το Palo Alto εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Σε ανάλογες δηλώσεις έχει προβεί ουκ ολίγες φορές στο πρόσφατο παρελθόν και η VW μέσω του ισχυρού της άνδρα, Herbert Diess.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Detroit Press, ο Jim Farley μίλησε σε περισσότερους από 20.000 εργαζομένους της Ford συνολικά για την πορεία της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συνέκρινε τη Ford με την Tesla. Επεσήμανε, επίσης, τι κάνει η εταιρεία του Elon Musk ώστε να είναι τόσο επιτυχημένη, ενώ αναφορά έκανε τόσο στη VW όσο και στη Rivian.

«Αν η Ford ήταν μια εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η μετοχή μας θα άξιζε περίπου 250 δολάρια. Δείτε πως η Tesla δημιουργεί αξία αυτή τη στιγμή. Έχουν τους πόρους, έξυπνους ανθρώπους, το Model 3 είναι πλέον το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Όχι στα ηλεκτρικά. Σε όλη την αγορά. Ήταν το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τους περισσότερους μήνες, είναι το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Καλιφόρνια. Όχι μόνο στα ηλεκτρικά, αλλά συνολικά. Αν πρόκειται να πετύχουμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πια αυτόν τον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Jim Farley.

Εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στο τι είναι αυτό που κάνε την Tesla τόσο επιτυχημένη, ο CEO της Ford είπε:

«Δείτε την Tesla, τι κάνουν και τι μπορούμε να μάθουμε εμείς από αυτούς. Πρώτον, έχουν ένα άμεσο μοντέλο (πωλήσεων). Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσα. Το κάνουν τόσο εύκολα. Χρειάζονται τρία ή τέσσερα κλικ για να διαμορφώσεις το αυτοκίνητο, και χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα το παραδίδουν στον πελάτη. Απλά, και χωρίς η τιμή να είναι διαπραγμάτευση. Έχουν ένα μεγάλο σύστημα κρατήσεων, καθώς και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

«Δεύτερον, η Tesla μεγιστοποιεί τη χρήση ηλεκτρονίων στο όχημα. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από εκείνους. Οι πελάτες τους πληρώνουν λιγότερα για μια καλύτερη μπαταρία.

«Τρίτον, το ίδιο το προϊόν διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και η πολυπλοκότητα είναι μικρή, σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κατασκευαστές».

Σε άλλη αποστροφή του λόγου του, ο Jim Farley είπε:

«Η εστίασή τους μετά το λανσάρισμα του οχήματος, η εμμονή τους μετά από αυτό, είναι να κάνουν την εμπειρία του πελάτη καλύτερη, να ανασχεδιάσουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, να τα απλοποιήσουν, να αντιμετωπίσουν θέματα ποιότητας με βάση τα δεδομένα που αντλούν από τα οχήματα, να μειώσουν το κόστος των υλικών με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πραγματικά το όχημα… Κάνουν περισσότερα ώστε να λύνουν τα πιο δύσκολα προβλήματα.

«Μπορούν να μειώσουν το κόστος και να διατηρήσουν τις διαδικασίες απλές».

