Η ACEA και η SMMT ζητούν το Ηνωμένο Βασίλειο να τύχει ισότιμης μεταχείρισης σε όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, αναγνωρίζοντας ότι τα ολοκληρωμένα οχήματα και το περιεχόμενο βρετανικής προέλευσης αποτελούν μέρος της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης και δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την αγορά την οποία συμβάλλουν να στηρίξουν.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ζητά τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής θέσης ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή, προκειμένου να αποτραπεί η επιβολή νέων εμποδίων που θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα και στις δύο πλευρές της Μάγχης, θέτοντας σε κίνδυνο μια εμπορική σχέση αξίας 80 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (SMMT) ζητούν την έκδοση ισχυρής κοινής δήλωσης, η οποία θα δίνει λύση τόσο στην πολιτική «Made in Europe» όσο και στους κανόνες καταγωγής για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς απομένουν μόλις έξι εβδομάδες μέχρι να τεθούν σε ισχύ επιζήμιοι δασμοί.

Οι προοπτικές αυτές βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο, καθώς η προτεινόμενη από την ΕΕ Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) απειλεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα των οχημάτων, των εξαρτημάτων και των μπαταριών που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αγορές της ΕΕ, στερώντας τους την πρόσβαση στα κίνητρα και στις ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων του δημόσιου τομέα που συνδέονται με την πρωτοβουλία «Made in Europe», αναφέρει η ACEA σε ανακοίνωσή της.

Η ACEA και η SMMT ζητούν το Ηνωμένο Βασίλειο να τύχει ισότιμης μεταχείρισης σε όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, αναγνωρίζοντας ότι τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί στη Βρετανία αποτελούν μέρος της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης και δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την αγορά την οποία συμβάλλουν να στηρίξουν.

Παράλληλα, την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας, δημιουργώντας μια δεύτερη κοινή απειλή. Σύμφωνα με έρευνες του κλάδου, λιγότερα από ένα στα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που θα διακινηθούν μεταξύ των δύο πλευρών της Μάγχης κατά το επόμενο έτος θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα να κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με δασμό 10%.

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Η δυνητική επιβάρυνση από την επιβολή ενός τέτοιου δασμού μόνο για το 2027 εκτιμάται σε σχεδόν 400 εκατ. ευρώ για τις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς την ΕΕ και σε 1,4 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, οι ρεαλιστικές λύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου εξηλεκτρισμένων οχημάτων θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται χωρίς δασμούς, καθώς αναπτύσσονται οι αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προστατεύοντας παράλληλα τους κατασκευαστές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη συμμόρφωσή τους και υποστηρίζοντας την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξή της.

Οι βασικές προτεραιότητες

Οι δύο Ενώσεις προσδιορίζουν δύο προτεραιότητες στις οποίες η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δώσουν επειγόντως λύση:

1. Άρση των εμποδίων που απορρέουν από τους κανόνες καταγωγής: Συμφωνία σε ρεαλιστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα παραμείνει αδασμολόγητο, θα προστατεύουν τις πρώιμες επενδύσεις για τη συμμόρφωση με τους κανόνες και θα υποστηρίζουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξή της.

2. Συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου στις προτάσεις «Made in EU»: Διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης των οχημάτων, των εξαρτημάτων και των μπαταριών που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε όλες τις σχετικές διατάξεις για την αυτοκινητοβιομηχανία της Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ για οχήματα και η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, οι κατασκευαστές της ΕΕ πωλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερα εξαρτήματα αυτοκινήτων από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη αγορά παγκοσμίως.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει οικονομική δραστηριότητα ύψους 24 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει 250.000 θέσεις εργασίας μέσω της δραστηριότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.