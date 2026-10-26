Καμπανάκι από τη Valeo: Κινδυνεύουν 150 εργοστάσια στην Ευρώπη

Το ακριβές ποσοστό της παραγωγής που προέρχεται από την Ευρώπη είναι σημαντικό, επειδή κάθε ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε 15.000 θέσεις εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Valeo, Christophe Perillat, προειδοποιεί ότι πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη θα κλείσουν, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτήσει το 75% της αξίας ενός αυτοκινήτου να προέρχεται από το μπλοκ των 27 χωρών της, ποσοστό υψηλότερο από το 70% που προβλέπεται να ισχύσει.

Ο Perillat ήταν μία από τις πρώτες φωνές στην Ευρώπη που ζήτησαν τη θέσπιση κανονισμών για την τοπική παραγωγή, ως τρόπο περιορισμού των μαζικών εισαγωγών κινεζικών αυτοκινήτων χαμηλού κόστους, σύμφωνα με το autonews.com.

Οι κανόνες «Made in Europe» αποτελούν βασική διάταξη της Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act — IAA), την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο και η οποία βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών και των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Μεταξύ των σημείων που προκαλούν διαφωνίες είναι το τι θεωρείται «Ευρώπη» και ο τρόπος μέτρησης της τοπικής παραγωγής.

«Ας αναγνωρίσουμε πρώτα το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Perillat στο Automotive News Europe, πριν από την έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού, στην έδρα της εταιρείας του στη γαλλική πρωτεύουσα. «Πριν από δύο χρόνια, παρόλο που όλοι οι παράγοντες του κλάδου κατανοούσαν την ανάγκη για ένα έγγραφο όπως η IAA, ακόμη και η απλή αναφορά των λέξεων «τοπικό περιεχόμενο» αποτελούσε ταμπού. Τώρα έχουμε μια πρόταση και συζητάμε τι πρέπει να περιλαμβάνει».

Ο Perillat δήλωσε ότι, ως επικεφαλής προμηθευτή πρώτης βαθμίδας στη Γαλλία, επιθυμεί δύο πράγματα. Πρώτον, το 75% της αξίας του αυτοκινήτου πρέπει να αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο, κάτι που αποτελεί τη σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με μελέτη του Ιουλίου 2026 από τη Roland Berger και την οργάνωση προμηθευτών CLEPA.

Η διαφορά του 75% με το 70%

«Οποιοδήποτε ποσοστό κάτω από αυτό θα σήμαινε μετεγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων εκτός Ευρώπης, κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας», δήλωσε.

Όπως έχει συνταχθεί, η IAA προβλέπει όριο 70%.

Ο Perillat δήλωσε ότι το ακριβές ποσοστό του περιεχομένου που προέρχεται από την Ευρώπη είναι σημαντικό, επειδή κάθε ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε 15.000 θέσεις εργασίας -ή σε 75.000 θέσεις εργασίας για τη διαφορά μεταξύ 70% και 75%. Καθώς ένα τυπικό εργοστάσιο προμηθευτή πρώτης βαθμίδας στην Ευρώπη απασχολεί 500 άτομα, 150 εργοστάσια θα κινδύνευαν εάν το ποσοστό τοπικού περιεχομένου ήταν χαμηλότερο.

«Αυτό που έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα είναι ότι στις 27 χώρες της ΕΕ το σημερινό τοπικό περιεχόμενο ανέρχεται στο 75%», δήλωσε ο Perillat. «Εάν τα τελικά αποτελέσματα της IAA διαφέρουν από αυτό το ποσοστό, μπορείτε να το μεταφράσετε αμέσως στον αριθμό των εργοστασίων που θα αναγκαστούν να κλείσουν στην Ευρώπη».

Δεύτερον, για τους σκοπούς της πράξης, ως «Ευρώπη» πρέπει να νοούνται οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Perillat. «Διαφορετικά, μιλάμε για παγκόσμιο περιεχόμενο, κάτι που δεν σημαίνει τίποτα».

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων «Made in Europe» έχει γίνει σημείο αντιπαράθεσης, καθώς αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες μαζικής παραγωγής, μεταξύ των οποίων η Renault, η Stellantis και η Toyota, κατασκευάζουν αυτοκίνητα σε χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ, ορισμένες από τις οποίες έχουν πολύ χαμηλό εργατικό κόστος, όπως το Μαρόκο και η Τουρκία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Nissan και η Toyota διαθέτουν εργοστάσια συναρμολόγησης, θα χρειαζόταν επίσης εξαίρεση ή ειδικά προσαρμοσμένους κανονισμούς.

Ο Perillat δήλωσε ότι το κόστος κατασκευής ενός αυτοκινήτου στο Μαρόκο ανέρχεται στο ένα δέκατο του αντίστοιχου κόστους στη Γερμανία, ισχυρισμός που υποστηρίζεται από πρόσφατες μελέτες.

«Εάν θέλετε να χάσετε θέσεις εργασίας, συμπεριλάβετε το Μαρόκο στην Ευρώπη», δήλωσε. «Να έχετε κατά νου ότι όταν λέμε 75%, αυτό σημαίνει ότι το 25% μπορεί να κατασκευάζεται οπουδήποτε».

Θα μπορούσε να καταστεί εφικτή «κάποια στιγμή» η συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εμπορικών εταίρων της ΕΕ, δήλωσε, αλλά θα πρέπει να έχουν την ίδια βάση κόστους με την Ευρώπη, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.