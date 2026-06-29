Καμπανάκι κινδύνου για τους Γερμανούς προμηθευτές – Σε κρίση ο κλάδος

Οι Γερμανοί προμηθευτές ανταλλακτικών αντιμετωπίζουν τη σημαντικότερη κρίση εδώ και πολλές δεκαετίες, σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Το κλίμα στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας γίνεται όλο και πιο βαρύ, με τους Γερμανούς προμηθευτές εξαρτημάτων να αντικρίζουν το μέλλον με πρωτοφανή… απαισιοδοξία.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), οι επιχειρήσεις που προβλέπουν επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς αποτελούν πλειοψηφία.

Προκλήσεις σε κάθε τομέα

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αποτελεί τη βασική πηγή αυτής της αποσταθεροποίησης. Την ώρα που οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν πως η ηλεκτρική στροφή ενδέχεται να κοστίσει έως και 225.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, οι προμηθευτές, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής, καλούνται να αντιμετωπίσουν νέους εμπορικούς φραγμούς, υπέρογκα κόστη παραγωγής και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εκτινάξει τις τιμές στα καύσιμα, την ενέργεια και τα εξαρτήματα.

Αποεπένδυση

Τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 116 προμηθευτές, αποτυπώνουν μια πλήρη ανατροπή του σκηνικού σε σχέση με τις αρχές του έτους. Πλέον, σχεδόν το ένα τρίτο των εταιρειών αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, την ίδια στιγμή που το ποσοστό των αισιόδοξων υποχώρησε στο 25%.

Η τάση αυτή συνοδεύεται από μια ανησυχητική αποεπένδυση επί γερμανικού εδάφους. Περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα επενδυτικά τους πλάνα για τη Γερμανία είτε αναβάλλονται, είτε ακυρώνονται, είτε μεταφέρονται στο εξωτερικό. Ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της φυγής είναι η Ασία, με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Βόρεια Αμερική να ακολουθούν ως εναλλακτικοί προορισμοί.

Η κρίση αυτή αντανακλάται άμεσα και στην αγορά εργασίας. Πάνω από τις μισές εταιρείες του κλάδου προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία, ενώ μόλις το 3% πραγματοποιεί νέες προσλήψεις, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που ο VDA άρχισε να συλλέγει τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις που συρρικνώνουν το προσωπικό τους στη Γερμανία, την ίδια στιγμή προσλαμβάνουν εργαζομένους στις εγκαταστάσεις τους στο εξωτερικό.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η πρόεδρος του VDA, Hildegard Mueller, τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν μια βαθιά κρίση, επισημαίνοντας ότι αν η γερμανική πολιτική σκηνή δεν λάβει άμεσα δραστικά μέτρα, η χώρα κινδυνεύει να χάσει οριστικά τα πρωτεία σε μια εποχή που ο παγκόσμιος χάρτης της αυτοκίνησης ξαναγράφεται από την αρχή.