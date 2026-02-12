Κάνναβη πίσω από το τιμόνι: Μια επικίνδυνη συνήθεια

Η οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης και των ατμικών παραγώγων της γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους στον δρόμο.

Σε όλη την Ευρώπη, οι Αρχές επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα πρόστιμα, συχνά οδηγώντας σε άμεση αναστολή άδειας οδήγησης, δικαστικές διαδικασίες και, σε κάποιες περιπτώσεις, απώλεια εργασίας. Ένας πρόσφατος έλεγχος στο δρόμο στη Γαλλία δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να κλιμακωθούν οι συνέπειες, ακόμη και όταν οι οδηγοί θεωρούν τη χρήση κάνναβης «περιστασιακή».

Στα τέλη του Ιανουαρίου αστυνομικοί της μηχανοκίνητης μονάδας Villars-sous-Écot σταμάτησαν ένα φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο A35 στην ανατολική Γαλλία. Το όχημα, με γαλλική άδεια κυκλοφορίας, ταξίδευε από τη Μπεζανσόν προς τη Μιλούζ. Η προσοχή της αστυνομίας στράφηκε στο φορτηγό επειδή οδηγούσε με τα παράθυρα πλήρως ανοιχτά παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αφού σταμάτησαν το όχημα, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη μυρωδιά μαριχουάνας που προερχόταν από την καμπίνα. Ο οδηγός, ένας 58χρονος κάτοικος της Ντιζόν, δήλωσε στην αστυνομία ότι κάνει τακτικά χρήση κάνναβης μετά τη διάγνωση καρκίνου. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν επηρέασε την αξιολόγηση της κατάστασης από τις αρχές. Η αντίδραση ήταν άμεση. Η άδεια οδήγησης αναστάλθηκε διοικητικά για έξι μήνες και το ημιρυμουλκούμενο κατασχέθηκε, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στο δικαστήριο. Για έναν επαγγελματία οδηγό, η εξάμηνη αναστολή σημαίνει ουσιαστικά αποκλεισμό από την εργασία και σοβαρό κίνδυνο απώλειας των μέσων διαβίωσής του.

Η κάνναβη είναι ναρκωτικό βάσει των κανόνων επιβολής του νόμου

Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα που πολλοί οδηγοί υποτιμούν. Όσον αφορά την επιβολή του νόμου και την αδειοδότηση, η κάνναβη αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και άλλα ναρκωτικά. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, ακόμη και η περιστασιακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει έχει συμβεί κάποιο περιστατικό. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι επαγγελματίες οδηγοί αντιμετωπίζουν πολύ αυστηρότερες συνέπειες από τους ιδιώτες οδηγούς.

Η συλλογιστική είναι απλή: η μάζα ενός βαρέος φορτηγού οχήματος και οι πιθανές επιπτώσεις ενός ατυχήματος δικαιολογούν αυστηρότερα μέτρα. Ενώ οι εθνικοί κανόνες διαφέρουν, μια αρχή παραμένει συνεπής: Η χρήση ναρκωτικών που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια ελέγχου στο δρόμο συχνά προκαλεί ταχεία δράση, περιλαμβανομένης της αναστολής της άδειας κυκλοφορίας, της ακινητοποίησης ή της κατάσχεσης του οχήματος και των δικαστικών διαδικασιών.

Η Γερμανία παρέχει μια σύγκριση. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στην Ευρώπη η επιτρεπόμενη συγκέντρωση THC (βασικής ουσίας στην κάνναβη) στο αίμα είναι 3,5 ng/ml. Η υπέρβαση αυτού του ορίου οδηγεί σε διοικητικές κυρώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ποινικές διαδικασίες. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, ωστόσο, οι συνέπειες μπορεί να επεκταθούν περαιτέρω. Ενώ μια μεμονωμένη περίπτωση χρήσης κάνναβης δεν οδηγεί αυτόματα σε απαγόρευση οδήγησης, η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση μπορεί να εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα ενός οδηγού. Στην πράξη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις και, τελικά, στην αφαίρεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων οδήγησης.

Ένα βασικό ζήτημα είναι η διάκριση μεταξύ «περιστασιακής» και «τακτικής» χρήσης, που δεν ορίζεται με ακρίβεια στους κανονισμούς για την άδεια οδήγησης. Σύμφωνα με γερμανικό φορέα ασφάλισης ατυχημάτων για τον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, η επαναλαμβανόμενη χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι απίθανο να θεωρηθεί περιστασιακή και μπορεί ήδη να χαρακτηριστεί ως τακτική χρήση.

Περιπτώσεις όπως αυτή στη Γαλλία υπογραμμίζουν ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του πώς ορισμένοι οδηγοί αντιλαμβάνονται τη χρήση κάνναβης και του πώς οι αρχές επιβάλλουν τους κανόνες. Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακό ή άσχετο με την οδήγηση μπορεί, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου στο δρόμο, να γίνει γρήγορα ένα δυσάρεστο γεγονός. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον σε πρόστιμα ή βαθμούς ποινής. Η αναστολή άδειας οδήγησης, οι δικαστικές διαδικασίες και η απώλεια εισοδήματος αποτελούν ολοένα και περισσότερο μέρος της πραγματικότητας, ακόμη και ελλείψει ατυχήματος.