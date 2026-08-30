Οι κατασκευαστές αποδεικνύονται ευρηματικοί όταν επιχειρούν να αναδείξουν τις δυνατότητες των μοντέλων τους. Από πίστες μέχρι τις πιο απρόβλεπτες δοκιμασίες, η πραγματική πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια ιστορία που θα τραβήξει την προσοχή.

Στην περίπτωση της Lynk & Co, το σκηνικό «στήθηκε» στην έρημο, με κεντρικό πρωταγωνιστή το «08».

Το plug-in υβριδικό SUV της κινεζικής εταιρείας -θυγατρικής της Geely- συμμετείχε στην εκδήλωση Quest Dakar 2026, μια αποστολή υπό τη μορφή οδοιπορικού, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου και συνέδεσε την Καζαμπλάνκα με το Ντακάρ, μέσω Μαρόκου, Μαυριτανίας και Σενεγάλης.

Η διαδρομή που ακολουθήθηκε ξεπέρασε τα 3.200 χλμ, με το Lynk & Co 08 να αποτελεί το επίσημο όχημα της αποστολής και να οδηγείται από επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

Η διαδρομή ξεκίνησε από την Καζαμπλάνκα και πέρασε από την Ντάχλα, τη Νουακσότ και το Σεν Λουί, πριν καταλήξει στο Ντακάρ. Το «08» κλήθηκε να κινηθεί σε διαφορετικές συνθήκες, από αστικές περιοχές και εθνικά δίκτυα μέχρι τις απαιτητικές διαδρομές της αφρικανικής ερήμου.

Στην καρδιά του «08» βρίσκεται το σύστημα κίνησης EM-P Super Hybrid, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική CMA Evo. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 4κύλινδρος υπερτροδοφοτούμενος βενζινοκινητήρας με χωρητικότητα 1,5 λίτρων με απόδοση 139 ίππους και 230 Nm ροπής που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων και έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 211 ίππους και 350 Nm ροπής. Συνδυαστικά, η ιπποδύναμη του μοντέλου φτάνει τους 349 ίππους. Το μοντέλο μπορεί να κινηθεί έως και 200 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική αυτονομία που εξασφαλίζει ξεπερνά τα 1.000 χλμ.

Κλειδί στο plug-in σύνολο του Lynk & Co 08 είναι η, κατά γενική ομολογία, μεγάλη για τα δεδομένα των PHEV οχημάτων μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία NMC και χωρητικότητα 39,6 kWh. Σε μεικτές συνθήκες, η κατανάλωση βενζίνης είναι 0,9 λίτρα/100 χλμ. με γεμάτη μπαταρία και 6,5 λίτρα/100 χλμ., όταν η ενέργειά της τελειώσει.

Διαβάστε επίσης: Οδηγο ύμε στην Ελλ άδα το Lynk & Co 08

Mε plug-in υβριδικό και για καλό σκοπό

Η αποστολή δεν είχε ως επίκεντρο μόνο την αυτονομία. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Lynk & Co έδωσε έμφαση και στα στοιχεία άνεσης που προσφέρει το «08». Ανάμεσά τους βρίσκονται το ηχοσύστημα Harman Kardon με 23 ηχεία, η πανοραμική οροφή και τα εμπρός καθίσματα με λειτουργίες αερισμού και μασάζ

Το «08» είναι ένα plug-in υβριδικό D-SUV που έχει ήδη κατακτήσει δύο διακρίσεις στο Guinness World Records για την αυτονομία του. Πέρα από τις δυνατότητες του ίδιου του αυτοκινήτου, η συμμετοχή του κινεζικού SUV στο Quest Dakar 2026 είχε και κοινωνικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, η Lynk & Co συνεργάστηκε με την Tibu Africa για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων, ενώ συμμετείχε και σε δράσεις με τις πρεσβείες του Μαρόκου και της Σενεγάλης.

Έτσι, η διαδρομή από την Καζαμπλάνκα έως το Ντακάρ αποτέλεσε για την εταιρεία όχι μόνο μια εντυπωσιακή δοκιμασία για το «08», αλλά και έναν τρόπο να συνδέσει την τεχνολογία και την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα με μια ευρύτερη περιπέτεια σε τρεις χώρες.