«Καπέλο» έως 2.100 ευρώ στις τιμές των ηλεκτρικών – Διχάζουν τα σχέδια της ΕΕ

Μελέτη που εκπόνησε το ινστιτούτο Bruegel υπολογίζει πως εάν γίνει υποχρεωτική η ενσωμάτωση «ευρωπαϊκών» μπαταριών στα ηλεκτρικά που πωλούνται στην Ευρώπη, οι τιμές τους ίσως αυξηθούν ακόμη και κατά 2.100 ευρώ.

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από την Κίνα και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή μπαταριών απειλεί να φέρει νέες αυξήσεις στις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ινστιτούτου Bruegel που έχει έδρα τις Βρυξέλλες, οι απαιτήσεις για τη χρήση μπαταριών που θα έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αν μάλιστα οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετακυλίσουν αυτό το βάρος στους καταναλωτές, το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τα πιο προσιτά μοντέλα.

Οι ευρωπαϊκές μπαταρίες κοστίζουν 2.100 ευρώ παραπάνω σε σχέση με τις εισαγόμενες

Η οικονομική διαφορά είναι εμφανής: οι μπαταρίες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη κοστίζουν περίπου 85 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που οι εισαγόμενες κοστίζουν μόλις 50 ευρώ. Αυτή η απόκλιση των 35 ευρώ ανά κιλοβατώρα μεταφράζεται σε μια πρόσθετη επιβάρυνση περίπου 2.100 ευρώ για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία 60 kWh.

Στο ποσό αυτό ενδέχεται να προστεθούν περίπου 200 ευρώ επιπλέον εφόσον επιβληθεί η υποχρέωση χρήσης χάλυβα χαμηλού άνθρακα, ενώ η μόνη ελάφρυνση φαίνεται να προέρχεται από την απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου νέων οχημάτων, η οποία θα γλιτώσει στους κατασκευαστές 61 ευρώ ανά όχημα.

Πάντως, οι παραπάνω απαιτήσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και φημολογείται πως ίσως ενεργοποιηθούν μόνο για αυτοκίνητα που θα θέλουν να επωφεληθούν από κρατικές επιδοτήσεις και δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ η τελική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από το αν οι εταιρείες θα απορροφήσουν μέρος του κόστους.

Πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες κρύβεται η αγωνία των Βρυξελλών να διατηρήσουν τις 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας του κλάδου, σε μια περίοδο που η παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ έχει υποχωρήσει κατά 19% σε σχέση με το 2019 και οι ετήσιες πωλήσεις είναι κατά 2 εκατομμύρια οχήματα χαμηλότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Νότια Κορέα και Κίνα ελέγχουν την παραγωγή

Ακόμη όμως και η παραγωγή που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό έδαφος ελέγχεται ουσιαστικά από την Ασία. Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες κατέχουν το 65% της παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη, ενώ οι κινεζικές ελέγχουν το 55% των νέων εργοστασίων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

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Παράλληλα, τα μέτρα της ΕΕ κατά των κινεζικών ηλεκτρικών με δασμούς έως 35,3% παρουσιάζουν κενά, καθώς δεν καλύπτουν τα plug-in υβριδικά μοντέλα. Εξαιτίας αυτού, οι εισαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών από την Κίνα… φρενάρουν, την ώρα που οι εισαγωγές plug-in υβριδικών αυξάνονται ραγδαία.

Προστατευτισμός ή ελεύθερη αγορά;

Για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου, το ινστιτούτο Bruegel προτείνει μια προσωρινή συμφωνία με την Κίνα για τον περιορισμό των εξαγωγών τόσο ηλεκτρικών όσο και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτύξουν φθηνότερα μοντέλα και εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού.

Yπάρχουν όμως και μάρκες που δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτήν την πολιτική προστατευτισμού. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Mercedes, Ola Källenius, ο οποίος τόνισε ότι τα σύγχρονα οχήματα βασίζονται σε χιλιάδες εξαρτήματα από όλο τον κόσμο και κάλεσε την Ευρώπη να διατηρήσει την πολυμερή συνεργασία με τους διεθνείς εμπορικούς της εταίρους.