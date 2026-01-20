Καραμπόλα με πάνω από 100 οχήματα στις ΗΠΑ – «Ήταν τρομακτικό να ακούω τα χτυπήματα»

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο ατύχημα δεν υπήρξαν θύματα, παρά μόνο τραυματισμοί.

Περισσότερα από 100 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα ή βγήκαν εκτός δρόμου στον αυτοκινητόδρομο 196 στην κομητεία Οτάβα του Μίσιγκαν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, λόγω σφορδρής χιονοθύελλας.

Η τεράστια καραμπόλα οδήγησε την αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν να κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Interstate 196 το πρωί της Δευτέρας, λίγο νοτιοδυτικά της πόλης Γκραντ Ράπιντς, ενώ οι αρχές εργάζονταν για την απομάκρυνση όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 30 φορτηγών. Η αστυνομία επισήμανε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Pedro Mata Jr. δήλωσε ότι μετά βίας μπορούσε να δει τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι στροβιλιζόταν πάνω στον δρόμο, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 32–40 χλμ./ώρα πριν από το ατύχημα. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το αγροτικό του όχημα, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να το απομακρύνει εκτός δρόμου και να το οδηγήσει στη διαχωριστική νησίδα για να αποφύγει το ενδεχόμενο να χτυπηθεί από πίσω.

🚨BREAKING: Drone video shows a massive 100+ vehicle pileup in Michigan with injuries reported amid dangerous winter conditions. Stay with FOX Weather for the latest information: pic.twitter.com/zN8MeNWyVf — FOX Weather (@foxweather) January 19, 2026

«Ήταν λίγο τρομακτικό απλώς να ακούς όλα όσα συνέβαιναν — τους κρότους και τα χτυπήματα πίσω σου. Έβλεπα τι υπήρχε μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω ακριβώς τι συνέβαινε πίσω μου», ανέφερε ο Mata.

Το ατύχημα είναι απλώς το πιο πρόσφατο οδικό συμβάν που οφείλεται στη μεγάλη χειμερινή καταιγίδα που κινείται σε όλη τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις είτε για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες είτε για την πιθανότητα χειμερινών καταιγίδων σε αρκετές πολιτείες.

Οι καταιγίδες ξεκινούν από τη βόρεια Μινεσότα και εκτείνονται προς τα νότια και ανατολικά στο Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από ABC