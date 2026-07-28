Καταργεί 9.000 θέσεις εργασίας η Porsche – Επενδύσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ

Στόχος της μάρκας κατασκευής premium σπορ αυτοκινήτων είναι η μείωση του κόστους εν μέσω ασθενούς πωλήσεων στην Κίνα.

Στην περικοπή συνολικά 9.000 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η Porsche ως το 2035, καθώς η μητρική της, Volkswagen, και οι μάρκες του ομίλου βάζουν σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση του κινεζικού ανταγωνισμού.

Στη συμφωνία -μεταξύ της διοίκησης της Porsche και των εκπροσώπων των εργαζομένων- που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, αναφέρεται η περικοπή επιπλέον 5.000 θέσεων εργασίας. Αυτές θα πραγματοποιηθούν χωρίς υποχρεωτικές απολύσεις, μέσω μέτρων όπως η φυσική αποχώρηση προσωπικού (λόγω συνταξιοδότησης ή μη αντικατάστασης όσων αποχωρούν) και προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Τα μέτρα αυτά ακολουθούν ένα πρώτο πακέτο 3.900 περικοπών θέσεων εργασίας που συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς και άλλες 500 περικοπές που ανακοίνωσε φέτος ο διευθύνων σύμβουλος Michael Leiters, οι οποίες συνδέονται με το κλείσιμο θυγατρικών εταιρειών, όπως αναφέρει το Reuters. Η Porsche απασχολούσε περίπου 42.600 εργαζομένους στο τέλος του 2024.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στις αρχές του έτους, ο Leiters έθεσε ως στόχο την αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετά τις ασθενείς πωλήσεις στην άλλοτε ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά της Κίνας και τη στασιμότητα της στρατηγικής της εταιρείας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Είναι αναπόφευκτες (οι περικοπές) προκειμένου να μειωθεί το κόστος, καθώς δεν αναμένεται επιστροφή σε ισχυρή ανάπτυξη στην Κίνα», ανέφερε ο Daniel Schwarz αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας στην επενδυτική τράπεζα Metzler.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε η Porsche περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις ότι οι εγκαταστάσεις της θα παραμείνουν σε λειτουργία για ακόμη πέντε χρόνια, έως το τέλος του 2035.

Επιπλέον, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο κύριο εργοστάσιό της στη Στουτγάρδη-Τσούφενχαουζεν και στο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο Βάισαχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της εταιρείας και του συμβουλίου εργαζομένων.