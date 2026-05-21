Καταρρέει μεγάλη εταιρεία παραγωγής ανταλλακτικών – Κατηγορίες για απάτη δισεκατομμυρίων

Μετά την αίτηση πτώχευσης που κατατέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο όμιλος First Brands –μητρική εταιρεία γνωστών brands – βρίσκεται σε δίνη.

Η βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτου συγκλονίζεται από τις εξελίξεις στον όμιλο First Brands, ο οποίος, μετά τις 1.200 απολύσεις που πραγματοποίησε στο Οχάιο, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες απολύσεις 345 εργαζομένων στην θυγατρική της Jasper Rubber Products Inc. στην Ιντιάνα, εφόσον δεν βρεθεί επενδυτής για την εξαγορά της.

Η κατάσταση στον όμιλο, που αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων πέδησης και φίλτρων παγκοσμίως, επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την αίτηση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο του 2025. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, η εξάρτησή της από δανειακά κεφάλαια, την κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτη.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές απέσυραν το ενδιαφέρον τους, αφήνοντας το μέλλον ιστορικών εταιρειών, όπως η Trico και η Champion Laboratories, μετέωρο.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους ιδιοκτήτες

Το ζήτημα προσλαμβάνει ωστόσο και έντονες ποινικές διαστάσεις. Ο ιδρυτής και πρώην CEO της εταιρείας, Patrick James, και ο αδελφός του, Edward, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη δισεκατομμυρίων εις βάρος δανειστών και χρηματοδοτικών εταίρων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο οικονομικών εγκλημάτων, το οποίο περιελάμβανε παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, διογκωμένα τιμολόγια και επανειλημμένες ενεχυριάσεις των ίδιων στοιχείων ως εγγύηση για δάνεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι τον Φεβρουάριο, ενώ η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο. Σε περίπτωση καταδίκης τους για τις εννέα κατηγορίες που περιλαμβάνουν απάτη μέσω τραπεζών και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης δεκαετιών.