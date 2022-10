«Καθ’ οδόν» η ανανεωμένη Porsche Taycan και σε έκδοση 1.000 ίππων

Όλα δείχνουν ότι η Taycan, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Porsche, θα ανανεωθεί στα σημεία στα τέλη του επόμενου έτους. Και όχι μόνο, μιας και οι ανήσυχοι μηχανικοί από το Zuffenhausen «μελετούν» ήδη μια νέα έκδοση που θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας.

Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρικό σεντάν των Γερμανών θα δεχτεί μια περιορισμένης έκτασης αναβάθμιση όσον αφορά τον σχεδιασμό των εξωτερικών επιφανειών που θα έχουν ως σημείο αναφοράς τους νέους, μεγαλύτερους προβολείς και τον ανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα. Εντούτοις, η γενική εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου αναμένεται να παραμείνει η ίδια.

Μάλιστα, η facelift Taycan εθεάθη σε δοκιμές στη Γερμανία με το πρωτότυπο μοντέλο να φέρει ελάχιστο καμουφλάζ, όπως μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.

Facelifted #Porsche #Taycan spotted in testing in Germany. Reportedly set to be unveiled in Q3/Q4 2023 for the 2024 model year. pic.twitter.com/8Ki3bdWIDG

— Ben O’Hare (@e_carnews) October 30, 2022