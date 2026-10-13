Κάθε μάρκα έχει το κοινό της: Ποια αυτοκίνητα προτιμούν οι… «γρήγοροι»;

Πρόσφατη έρευνα έρχεται να αποκαλύψει ποιες μάρκες έχουν τους πιο φανατικούς της γρήγορης οδήγησης και ποιες αυτούς που προτιμούν να οδηγούν χαλαρά.

Το ποια μάρκα αυτοκινήτου θα επιλέξει ένας οδηγός ως το επόμενο όχημά του έχει πολλές παραμέτρους, που εκτείνονται από το κόστος και την ασφάλεια μέχρι την εμφάνιση και τις επιδόσεις.

Πρόσφατη έρευνα έρχεται να αποκαλύψει ποιες μάρκες έχουν τους πιο φανατικούς της γρήγορης οδήγησης και ποιες αυτούς που προτιμούν να οδηγούν χαλαρά.

Συχνά, τα αυτοκίνητα αποτελούν αντικείμενο προκαταλήψεων και συχνά συνδέουμε μια συγκεκριμένη μάρκα με ορισμένα χαρακτηριστικά του οδηγού. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες που επιβεβαιώνουν αυτές τις εντυπώσεις, όπως δείχνει έρευνα του σουηδικού περιοδικού Vi Bilägare, το οποίο ρώτησε οδηγούς διαφόρων μαρκών πώς αξιολογούν τον εαυτό τους σε σχέση με το στυλ οδήγησής τους και, ειδικότερα, σε σχέση με την ταχύτητα.

ΒΜW και ταχύτητα

Σύμφωνα με την έρευνα, όσοι οδηγούν BMW δηλώνουν ότι τους αρέσει να ταξιδεύουν με υψηλή ταχύτητα: οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της βαυαρικής εταιρείας θεωρούν γενικά τον εαυτό τους λάτρη της οδήγησης με θερμό ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα. Από την άλλη πλευρά, θεωρούν επίσης ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να εκνευρίζονται με τους άλλους χρήστες του δρόμου, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους για λανθασμένη οδήγηση.

Η κατάταξη στην ερώτηση «μου αρέσει να οδηγώ γρήγορα και να προσπερνώ τα αυτοκίνητα που βρίσκονται μπροστά μου», έχει ως εξής:

1.BMW

2.Mercedes

3.Cupra

4.Polestar

5.Citroën

Στις πρώτες θέσεις των οδηγών που θεωρούν ότι κινούνται πιο γρήγορα βρίσκονται επίσης οι ιδιοκτήτες της βασικής αντιπάλου της BMW, δηλαδή της Mercedes, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης. Το βάθρο συμπληρώνουν όσοι κάθονται στο τιμόνι μοντέλων της Cupra, ακολουθούμενοι από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της Polestar. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν, μάλλον αναπάντεχα, οι οδηγοί αυτοκινήτων της Citroën.

Toyota και χαλαρότητα

Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκονται οι οδηγοί Toyota, Renault, Suzuki, Kia και Volkswagen: οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων έχουν τις περισσότερες φορές διαφορετική στάση απέναντι στη γρήγορη οδήγηση, προτιμώντας να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν τη διαδρομή αντί να βιάζονται.

21. Volkswagen

22. Kia

23. Suzuki

24. Renault

25. Toyota

Επιπλέον, δηλώνουν λιγότερο συχνά ότι η οδήγηση αποτελεί μεγάλο πάθος τους και τείνουν να εκνευρίζονται λιγότερο από τη συμπεριφορά των άλλων χρηστών του δρόμου σε σύγκριση με τους οδηγούς BMW.