Κατηφόρα δίχως τέλος για την Tesla – Σε ποια μάρκα παραδίδει το στέμμα

Ανήμπορη να αποτρέψει την εμπορική της κατάρρευση δείχνει η Tesla, η οποία βλέπει την κινεζική BYD να κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος.

Σημάδια κατάρρευσης παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες η Tesla, δείχνοντας ανήμπορη να ανατρέψει την εμπορική της καθίζηση.

Η πάλαι ποτέ πανίσχυρη δύναμη της ηλεκτροκίνησης μοιάζει να έχει υποστεί πρωτοφανές πλήγμα, εν μέρει λόγω των πολιτικών τοποθετήσεων του ηγέτη της, Elon Musk.

Την κατρακύλα της Tesla αποτυπώνουν οι ταξινομήσεις της σε Γερμανία και Βρετανία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων της Ευρώπης, όπου τον Ιούλιο υποχώρησαν πάνω από 50%, παρά την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ, ιδιαίτερα από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ειδικότερα, οι ταξινομήσεις της Tesla τον Ιούλιο συρρικνώθηκαν σχεδόν κατά 60% στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας τις 987 μονάδες, και πάνω από 55% στη Γερμανία, με 1.110 μονάδες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της βιομηχανίας που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 5 Αυγούστου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βουτιά της τάξης του 45% σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες το πρώτο μισό του έτους αντιπροσώπευαν άνω του 80% των πωλήσεων της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, όπως αναφέρει το Reuters.

Στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι η ανανέωση του βασικού μοντέλου της Tesla, Model Y, δεν κατάφερε να ανατρέψει την πτώση των πωλήσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στον αντίποδα, τον Ιούλιο οι πωλήσεις της κινεζικής BYD στη Γερμανία πενταπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 1.126 μονάδες, ενώ από την αρχή του έτους έχουν υπερ-πενταπλασιαστεί, στις 7.449 μονάδες. Οι πωλήσεις της BYD στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν πάνω από 300%, με 3.184 αυτοκίνητα να πωλούνται μέσα στον μήνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βουτιά της Tesla στη Γερμανία σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 58% (Ιούλιος 2025), φτάνοντας τις 48.614 μονάδες.

Στη Βρετανία η ποσοστιαία άνοδος στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων περιορίστηκε στις 9,1 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).