Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ετοιμάσει ένα Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα Καύσιμα σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη βενζίνης και diesel λόγω των διεθνών αναταραχών.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και οι διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης προκαλούν έντονο προβληματισμό στους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι βλέπουν το καθημερινό κόστος μετακίνησης να επιβαρύνεται σημαντικά.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι οδικές μεταφορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης εγείρει κρίσιμα ερωτήματα. Τι θα συνέβαινε αν η χώρα ερχόταν αντιμέτωπη όχι μόνο με υψηλές τιμές, αλλά και με έλλειψη καυσίμων;

Παρότι στην Ελλάδα ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαντάζει μακρινό, οι εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι κάποια ευρωπαϊκά κράτη είναι έτοιμα ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η πρόσφατη εκτόξευση της τιμής του ντίζελ επανέφερε στο προσκήνιο ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει από προμήθεια καυσίμων με όριο και μέσω δελτίων μέχρι γενική μείωση του ορίου ταχύτητας στα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου

Στη βρετανική αγορά, η τιμή του diesel ανά λίτρο άγγιξε ιστορικά υψηλά επίπεδα πλησιάζοντας τα 2 ευρώ, την ώρα που τα εθνικά αποθέματα κάλυπταν μόλις 42 ημέρες κατανάλωσης. Η πιεστική αυτή πραγματικότητα έστρεψε εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας στο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα Καύσιμα (NEP-F), το οποίο τελεί υπό την ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο το κράτος μπορεί να παρέμβει ρυθμιστικά στην αγορά, αξιοποιώντας τις ειδικές εξουσίες που του παρέχει η νομοθεσία για τον έλεγχο της προσφοράς και της ζήτησης καυσίμων.

Βάσει αυτού του πλάνου, η διαχείριση μιας οξείας κρίσης βασίζεται σε μια σειρά από αυστηρά μέτρα. Αρχικά, προβλέπεται η επιλογή συγκεκριμένων πρατηρίων, τα οποία θα εξυπηρετούν κατ’ αποκλειστικότητα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Για τους ιδιώτες καταναλωτές, το σχέδιο προβλέπει την επιβολή πλαφόν στις ποσότητες που μπορεί να αγοράσει κάποιος σε κάθε ανεφοδιασμό, καθώς και πιθανούς περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας των βενζινάδικων.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του σχεδίου είναι η μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 80 χλμ./ώρα. Το μέτρο αυτό θεωρείται ένα από τις πρώτες και άμεσες λύσεις για τη δραστική μείωση της εθνικής κατανάλωσης καυσίμου και είναι εμπνευσμένο από τα όσα είχαν συμβεί στις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι βρετανικές αρχές ξεκαθαρίζουν πως το σχέδιο αυτό αποτελεί ένα προληπτικό εργαλείο ασφαλείας που δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, καθώς ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έλλειψης καυσίμων και όχι εξαιτίας της αυξημένης τιμής. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη τέτοιων σχεδίων υπενθυμίζει σε όλους πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν τα δεδομένα στις μετακινήσεις.