Διάσημη μάρκα τινάζει την μπάνκα στον αέρα – Βγάζει 169.500 ευρώ από κάθε αυτοκίνητο που πουλάει

Μια διάσημη φίρμα κατασκευής σπορ αυτοκινήτων κερδίζει 169.500 ευρώ για κάθε μοντέλο που βγαίνει από το εργοστάσιό της.

Η Ferrari αποτελεί ένα… φαινόμενο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αφού διατηρεί επιπέδα κερδοφορίας που φαντάζουν απλησίαστα για οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή. Στο πρώτο μισό του 2026, η ιταλική εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 1,153 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχοντας παραδώσει συνολικά 6.802 αυτοκίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε όχημα που βγαίνει από τις πύλες του εργοστασίου στο Μαρανέλο, η Ferrari κερδίζει περίπου 169.500 ευρώ.

Για να γίνει κατανοητό πώς προκύπτει αυτό το εντυπωσιακό ποσό, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη συνολική οικονομική εικόνα της εταιρείας. Τα καθαρά έσοδα της Ferrari για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 3,786 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν όμως και έξοδα: το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 1,809 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα γενικά έξοδα (διοίκησης, υπηρεσιών, συντήρησης) διαμορφώθηκαν στα 349 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η οποία απορρόφησε 463 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναλογεί σε περίπου 68.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Περισσότερα έσοδα από λιγότερα αυτοκίνητα

Η εμπορική πορεία της εταιρείας δεν εξαρτάται από τον όγκο των πωλήσεων. Παρά το γεγονός ότι οι παραδόσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 285 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το κέρδος ανά αυτοκίνητο αυξήθηκε κατά σχεδόν 10%, ανεβαίνοντας από τα 154.400 ευρώ στα 169.500 ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διάθεση ακριβότερων μοντέλων καθώς και στη μεγάλη ζήτηση για επιλογές εξατομίκευσης, οι οποίες ανεβάζουν κατακόρυφα την τελική τιμή πώλησης κάθε οχήματος.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στα συνολικά έσοδα της Ferrari περιλαμβάνεται και ένα ποσό 601 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προέρχεται από χορηγίες, εμπορικές δραστηριότητες, την διάθεση κινητήρων σε άλλες ομάδες της Formula 1, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα έσοδα από την πίστα του Mugello.

Τα κέρδη της Ferrari σε σύγκριση με τη Lamborghini και την Porsche

Σε σχέση με άλλους κατασκευαστές πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων, η διαφορά είναι πραγματικά χαώδης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η Lamborghini κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 395 εκατομμυρίων ευρώ παραδίδοντας 5.422 αυτοκίνητα, κάτι που μεταφράζεται σε κέρδος περίπου 72.900 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

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Από την άλλη πλευρά, η Porsche σημείωσε λειτουργικά κέρδη 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ με 122.306 παραδόσεις, που αντιστοιχούν σε περίπου 11.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο και περιθώριο κέρδους που φτάνει το 7,8%.