Kia EV2: Τα μυστικά μιας ήσυχης καμπίνας

Οι μηχανικοί της Kia έδωσαν έμφαση στον τομέα του NVH, ενώ εφάρμοσαν και ένα βελτιστοποιημένο πακέτο ηχομόνωσης.

Με μήκος περίπου 4 μέτρα και μεγάλο τεχνολογικό ταλέντο το Kia EV2 συστήθηκε στον αυτοκινητικό κόσμο με στόχο να αλλάξει τους κανόνες στις μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ώστε να εξασφαλίσει ήσυχες μετακινήσεις, και επομένως η Kia έδωσε προτεραιότητα στον τομέα του θορύβου, των κραδασμών και της σκληρότητας (Noise, Vibration and Harshness -NVH).

Σημειώνεται ότι το Kia EV2 είναι ένα μοντέλο σχεδιασμένο, αναπτυγμένο, μηχανολογικά εξελιγμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη.

Στα ηλεκτρικά οχήματα, η απουσία θορύβου από κινητήρα εσωτερικής καύσης αφαιρεί το «φαινόμενο κάλυψης» που υπάρχει στα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θόρυβοι από τον δρόμο, τον αέρα και τα εξαρτήματα υψηλών συχνοτήτων να γίνονται πιο αντιληπτοί στους επιβάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του μοντέλου στο Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) στη Γερμανία, εφαρμόστηκαν προηγμένες προσομοιώσεις που επέτρεψαν στους μηχανικούς να εντοπίσουν πού ο θόρυβος από τον δρόμο και τον αέρα θα μπορούσε να επηρεάσει την καμπίνα.

Επιπλέον, δοκιμές σε δυναμότετρο παρείχαν στην Kia επαναλήψιμα δεδομένα για την επιβεβαίωση κάθε αντίμετρου. Εφαρμόστηκαν, λοιπόν, ακουστικά ελαστικά, ακουστικά κρύσταλλα και ένα βελτιστοποιημένο πακέτο ηχομόνωσης που σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική μάρκα έκαναν την καμπίνα ήρεμη και αθόρυβη, ακόμη και σε αυτοκινητόδρομους.

Επίσης, παρόλο που οι ηλεκτροκινητήρες είναι πιο αθόρυβοι από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, εξαρτήματα ειδικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως ο ο inverter και ο μετατροπέας DC/DC, μπορούν να παράγουν ήχους υψηλής συχνότητας.

Το EV2 αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα μέσω ενός ειδικού πακέτου ηχομόνωσης, που περιλαμβάνει εσωτερική μόνωση ταμπλό, απορροφητικό υλικό στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο (frunk) και βελτιστοποιημένο κάλυμμα στο κάτω μέρους αμαξώματος. «Όλα αυτά τα στοιχεία μειώνουν τη μετάδοση υψηλών συχνοτήτων και υποστηρίζουν ένα συνεκτικό ακουστικό προφίλ», εξηγεί η Kia.

Το Kia EV2 θα είναι διαθέσιμο σε δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh ή 61 kWh για 317 και 448 χλστ. αυτονομία (WLTP) αντίστοιχα, ενώ αμφότερες οι εκδόσεις επωφελούνται από αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC.