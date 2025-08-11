Kia EV4: Εξαντλητικές δοκιμές στο Nurburgring – Τα αποτελέσματα από το τεστ αντοχής

Σύμφωνα με την Kia, η μπαταρία του EV4 διατηρεί τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητάς της, μετά από 160.000 χιλιόμετρα ή 8 χρόνια τακτικής χρήσης.

Τίποτα δεν θέλει να αφήσει η Kia στην τύχη. Για να διασφαλίσει ότι η μπαταρία του Kia EV4 αντέχει στις πιο δυσμενείς συνθήκες και τα πιο απαιτητική κλίματα,υπέβαλε το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ένα επίπονο τεστ αντοχής 110.000 χιλιομέτρων επί ευρωπαϊκού εδάφους, και 10.000 χλμ. στην πίστα του Nurburgring.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μηχανικοί «πίεσαν» το μοντέλο στο 90-95% της απόδοσής του, με το EV4 να παρουσιάζει ελάχιστη φθορά και να διατηρεί την αποδοτικότητα της μπαταρίας. Παράλληλα, το μοντέλο υποβαλλόταν σε συνεχείς κύκλους υπερταχείας φόρτισης ανάμεσα στους γύρους της πίστας, ώστε να αυξηθεί η καταπόνηση της μπαταρίας, αλλά αυτή αποδείχθηκε ότι ανταποκρίνεται εντυπωσιακά.

Η Kia επισημαίνει ότι η αντοχή του EV4 οφείλεται κυρίως στο σύστημα μπαταρίας τέταρτης γενιάς που συνδυάζει προηγμένη θερμική διαχείριση με βελτιστοποιημένη κατανομή του ψυκτικού υγρού σε όλες τις μονάδες κυψελών.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ακόμα και σε συνθήκες έντονης καταπόνησης, η μπαταρία δεν υπερθερμαίνεται, με αποτέλεσμα να διατηρεί σταθερή απόδοση αλλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.

«Για να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα αξιόπιστο, καθημερινό ηλεκτρικό όχημα, έπρεπε να επιβεβαιώσουμε την αντοχή του EV4 τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο και σε ακραία περιβάλλοντα», δήλωσε ο Stephan Hoferer, Διευθυντής Ανάπτυξης Αντοχής στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe. «Με τις αυστηρές δοκιμές – από παγωμένους δρόμους μέχρι πίστες αγώνων – είμαστε βέβαιοι ότι το EV4 θα προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις πολύ πέρα από τις καθημερινές ανάγκες.»

Σημειώνεται ότι οι μηχανικοί Kia επιβεβαίωσαν ότι η κατάσταση υγείας της μπαταρίας (SoH) διατηρείται στο 95% μετά από 10.000 χλμ. δοκιμών σε πίστα και 110.000 χλμ. δοκιμών στο δρόμο.

Τέλος, η μάρκα αναφέρει ότι οι «έξυπνες» τεχνολογίες του μοντέλου σε συνδυασμό με τις προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας, διασφαλίζουν ότι η μπαταρία του EV4 διατηρεί τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητάς της, μετά από 160.000 χιλιόμετρα ή 8 χρόνια τακτικής χρήσης.