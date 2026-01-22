Kia Vision Meta Turismo: Ο προάγγελος ενός super-GT;

Η νοτιοκορεατική μάρκα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο πρωτότυπο σεντάν να περάσει τη γραμμή παραγωγής.

Αινιγματικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Kia Ευρώπης για μέλλον του Vision Meta Turismo, του πρωτότυπου φουτουριστικού σεντάν που παρουσίασε η μάρκα πριν από λίγες εβδομάδες στη Νότια Κορέα.

Ερωτηθείς από το βρετανικό περιοδικό Autocar σχετικά με το αν το concept car αποτελεί τον προάγγελο ενός μοντέλου παραγωγής, ο Oliver Samson δεν απέκλεισε το εν λόγω ενδεχόμενο, πυροδοτώντας την περιέργεια των φίλων του brand.

«Πραγματικά επιδιώκουμε να έχουμε έναν διάλογο με τους καταναλωτές μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν σχεδιάζουμε κάτι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Αναζητούμε την αντίδρασή τους: είναι αυτό σύμφωνο με όσα περιμένετε από την Kia;»

Σύμφωνα πάντως με το βρετανικό περιοδικό, εφόσον το Vision Meta Turismo μπει στη γραμμή παραγωγής θα σταδιοδρομήσει ως ένα super-GT με την ονομασία EV7 ή EV8.

Η εξωτερική σχεδίαση του concept car αντανακλά τη φιλοσοφία σχεδιασμού της Kia “Opposites United”, φέροντας μια ριζοσπαστική σιλουέτα που παντρεύει απαλές επιφάνειες με γεωμετρικά στοιχεία.

Στο εσωτερικό όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό προβάλλονται στο μπροστινό παρμπρίζ, ενώ το τιμόνι έχει σχήμα “D” και από πάνω του ενσωματώνεται μια μικροσκοπική οθόνη.

Κατά την αποκάλυψη του Vision Meta Turismo δεν ανακοινώθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά εφόσον παραχθεί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ηλεκτροκίνητο.

Επιπλέον, όπως εξήγησε ο Oliver Samson, η παραγωγή του μοντέλου δεν αποκλείεται να συστήσει τους φίλους της μάρκας με ένα ιδιαίτερο εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο θα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που θα φιλοξενούνται ο οδηγός και ο συνοδηγός.