Κίνα – ΕΕ: Συμφωνία για μείωση στο μισό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων

Η συμφωνία θα περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων της Κίνας προς την ΕΕ και θα μειώσει τις εισαγωγές κατά αρκετά εκατομμύρια αυτοκίνητα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει περισσότερο από το ήμισυ τις κινεζικές εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ένωση, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Maros Sefcovic, μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο, οι οποίες είχαν ως στόχο τη μείωση του διογκούμενου εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ με την Κίνα.

Η «κοινή κατανόηση» θα «περιορίσει» τις εξαγωγές υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων της Κίνας προς την ΕΕ και θα μειώσει τις εισαγωγές κατά αρκετά εκατομμύρια αυτοκίνητα σε διάστημα τεσσάρων ετών, δήλωσε ο Sefcovic μετά τις διήμερες συνομιλίες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

Η συμφωνία επί της αρχής ήρθε έπειτα από τρίμηνες συζητήσεις μεταξύ του Sefcovic και Κινέζων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εμπορίου Wang Wentao. Ακολουθεί χρόνια αντιπαράθεσης μεταξύ του Πεκίνου και των Βρυξελλών για την εκρηκτική αύξηση των κινεζικών εξαγωγών, όπως των αυτοκινήτων.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το αποτέλεσμα κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής τους στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να καθορίσουν αν η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας εξισορρόπησης του εμπορικού ελλείμματος της Ένωσης με την Κίνα, το οποίο έχει διογκωθεί σε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ ημερησίως, σημειώνει το Reuters.

Ο Sefcovic δήλωσε ότι πιστεύει πως οι δύο πλευρές πέτυχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

«Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από το τέλος. Είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα -αλλά μόνο ένα πρώτο βήμα- στη διαδικασία εξισορρόπησης», είπε στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Ο Bernd Lange, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η συμφωνία για τα υβριδικά αυτοκίνητα θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς και ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα μέτρα εμπορικής άμυνας.

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Wang Wentao δήλωσε στον Sefcovic ότι η Κίνα δεν αποτελεί τη βασική αιτία των προβλημάτων της ΕΕ, αλλά είναι εταίρος στην επίλυσή τους, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν επίσης σε συμφωνίες επί της αρχής για τη μείωση των κινεζικών εισαγωγικών δασμών σε προϊόντα της ΕΕ αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ελαιόλαδο και υποδήματα, καθώς και για τη διευκόλυνση της χορήγησης από την Κίνα αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών, δήλωσε ο Sefcovic.

Αυξάνονται οι εισαγωγές

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ανησυχούν για την απότομη αύξηση των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Κίνα, την ώρα που οι δικές τους αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν σε απολύσεις εργαζομένων.

Οι εισαγωγές plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 86% το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές τους μειώθηκαν κατά 20%. Περισσότερα από τα μισά από αυτά τα οχήματα προέρχονται πλέον από την Κίνα, ενώ το 2025 το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, σε όρους αξίας, ανερχόταν στο 30%.

Η διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΕΕ για τις φθηνές κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία οδήγησε στην επιβολή δασμών από την ΕΕ το 2024, έχει επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις. Έκτοτε, η αντιπαράθεση έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει κινεζικά μέτρα κατά του ευρωπαϊκού μπράντι, του χοιρινού κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών.

Το Παρίσι και το Βερολίνο συγκαταλέγονται μεταξύ των πλευρών που έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα του Πεκίνου. Η Γαλλία αντιπροσωπεύει το 90% των εξαγωγών μπράντι της ΕΕ προς την Κίνα, ενώ η Γερμανία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στην κοινή δήλωσή τους, η Κίνα και η ΕΕ ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για δεσμεύσεις ως προς τις τιμές, ως εναλλακτική λύση αντί των δασμών. Ωστόσο, παρά την επιβολή των δασμών, οι κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά φέτος.

Η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών VDA χαιρέτισε με επιφυλάξεις τη συμφωνία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί αν θα αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Mercedes-Benz δήλωσε ότι η συμφωνία δείχνει πως ο εποικοδομητικός διάλογος αποτελεί τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων και ότι θα πρέπει να προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.