Δεν είναι όμως το μόνο. Οχήματα καταγράφηκαν να βγαίνουν από τις θέσεις στάθμευσής τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν σε αυτές με όπισθεν. Ξανά. Και ξανά.

Την ώρα που ο κόσμος των videogames κυνηγά τους αντιπάλους του στο νέο GTA VI, η Κίνα έχει καθιερώσει μια πολύ πιο νομοταγή δραστηριότητα: τους διαγωνισμούς στάθμευσης. Όχι σε κάποια κονσόλα παιχνιδιών, αλλά σε πραγματικά γκαράζ στάθμευσης, με πραγματικά ηλεκτρικά οχήματα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το φαινόμενο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ορισμένα θεώρησαν ότι ενδέχεται να πρόκειται για δυσλειτουργία συστήματος υποβοήθησης οδηγού.

Οχήματα καταγράφηκαν να βγαίνουν από τις θέσεις στάθμευσής τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν σε αυτές με όπισθεν. Ξανά. Και ξανά. Τα βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις χορογραφημένη παράσταση. Σε ένα απόσπασμα, ένα Avatr 06 και ένα Avatr 12 εκτελούν σχεδόν τέλεια συγχρονισμένους ελιγμούς στάθμευσης, το ένα δίπλα στο άλλο, περίπου στις 6 το πρωί.

Eντύπωση μάλιστα προκαλεί και ένα αυτοκίνητο στο οποίο ενεργοποιήθηκε 868 φορές η λειτουργία αυτόματης στάθμευσης.

Όπως αναφέρει κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης, το φαινόμενο φαίνεται να συνδέεται με έναν διαγωνισμό που διοργάνωσε η Huawei. Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, ο τεχνολογικός κολοσσός φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του Huawei Qiankun Intelligent Driving Open. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 190.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, σε συνολικά οκτώ κατηγορίες.

Η Huawei επιβραβεύει τις επιτυχημένες μανούβρες στάθμευσης

Στην κατηγορία «Parking Elite», η κατάταξη καθοριζόταν από τον αριθμό των επιτυχημένων ελιγμών στάθμευσης που ολοκληρώνονταν με τη χρήση διαφόρων λειτουργιών υποβοήθησης. Οι 100 πρώτοι συμμετέχοντες λάμβαναν πόντους Huawei ως επιβράβευση.

Αυτό φαίνεται ότι παρακίνησε ορισμένους ιδιοκτήτες οχημάτων να παρκάρουν και να ξεπαρκάρουν επανειλημμένα τα αυτοκίνητά τους μέσω smartphone. Ένας συμμετέχων ισχυρίζεται ότι ολοκλήρωσε 1.000 ελιγμούς στάθμευσης μέσα σε μία ημέρα, αν και ο αριθμός αυτός δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο παράξενη αν ληφθούν υπόψη οι κανόνες: στον διαγωνισμό προσμετρούνταν μόνο οι ελιγμοί στάθμευσης που πραγματοποιούνταν μεταξύ 06:00 και 22:00. Ωστόσο, ορισμένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να έχουν καταγραφεί εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εμφανίζονται στα σχετικά πλάνα φέρεται να περιλαμβάνουν μοντέλα όπως τα Avatr 06, 11 και 12, καθώς και το Huajing S. Όλα αυτά χρησιμοποιούν την τεχνολογία Qiankun της Huawei για την υποβοήθηση της οδήγησης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Huawei, Ρίτσαρντ Γιου, το σύστημα είχε εγκατασταθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα, από περισσότερες από 20 μάρκες. Μέσω της λειτουργίας Valet Parking Driver (VPD), οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν επίσης να μετακινούν τα αυτοκίνητά τους εξ αποστάσεως μέσω smartphone.

Το γιατί ορισμένα οχήματα πάρκαραν και ξεπάρκαραν επανειλημμένα εκτός του ωραρίου του διαγωνισμού παραμένει άγνωστο.

Πάρκαρε και ξεπάρκαρε 868 φορές

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό στην επαρχία Ανχουέι της Κίνας ανέπτυξε μια ασυνήθιστη εμμονή με τη στάθμευση. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το όχημα να κινείται μπρος-πίσω σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας τον φύλακα του χώρου εντελώς έκπληκτο.

Ο ιδιοκτήτης έλεγξε αργότερα το ιστορικό λειτουργίας του συστήματος του αυτοκινήτου και διαπίστωσε ότι η λειτουργία αυτόματης στάθμευσης είχε ενεργοποιηθεί 868 φορές. Τελικά, το όχημα σταμάτησε δίπλα σε ένα άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο.