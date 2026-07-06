Κίνα: Νέα πρότυπα ασφαλείας για τις μπαταρίες με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Η Κίνα θεσπίζει νέα αυστηρότερα πρότυπα για την ανθεκτικότητα των μπαταριών που παράγονται στο έδαφός της, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η Κίνα, η ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια αγορά ηλεκτροκίνησης, ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη της ασφάλειας θεσπίζοντας τους πιο αυστηρούς κανόνες που έχουν υπάρξει ποτέ για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τίθεται σε ισχύ το νέο εθνικό πρότυπο GB 38031-2025, το οποίο υποχρεώνει τους κατασκευαστές να αποδείξουν ότι οι μπαταρίες που αναπτύσσουν δεν πρόκειται να εκραγούν ούτε να πιάσουν φωτιά, ακόμη και στην ακραία περίπτωση θερμικής διαφυγής, που αποτελεί την κυριότερη αιτία πυρκαγιάς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αυστηρότατες δικλείδες ασφαλείας

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα σε σχέση με το παρελθόν. Οι κανονισμοί που ίσχυαν από το 2020 απαιτούσαν απλώς από τις εταιρείες να διαθέτουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο ειδοποιούσε τους επιβάτες τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από μια πιθανή ανάφλεξη ή έκρηξη.

Με το νέο πρότυπο, η προειδοποίηση δεν θεωρείται πλέον επαρκής, καθώς η μπαταρία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει πλήρως την εκδήλωση φωτιάς ή έκρηξης. Επιπλέον, τυχόν αέρια ή αναθυμιάσεις που παράγονται κατά τη διαδικασία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν κίνδυνο για τους επιβάτες του οχήματος.

Δοκιμές πρόσκρουσης

Για να λάβουν τη σχετική έγκριση, τα νέα συστήματα θα υποβάλλονται σε μια σειρά από εξαντλητικές δοκιμές πρόσκρουσης που θα εστιάζουν ειδικά στο κάτω μέρος της μπαταρίας, καθώς και σε αυξημένο αριθμό ελέγχων τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων στοιχείων όσο και στο σύνολο του συστήματος.

Αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη για πιο προηγμένα συστήματα διαχείρισης μπαταρίας, χρήση υλικών υψηλής ανθεκτικότητας και πιο εξελιγμένη αρχιτεκτονική θωράκιση.

Η Κίνα στέλνει μηνύματα

Καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, οι νέοι αυτοί κανονισμοί αναμένεται να γίνουν γρήγορα το σημείο αναφοράς για ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Ήδη κολοσσοί του κλάδου, όπως η CATL, έχουν ανακοινώσει ότι έχουν αναπτύξει μπαταρίες που πληρούν τις νέες προδιαγραφές, ενώ είναι σαφές ότι και οι ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κινεζική αγορά θα πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στις ίδιες απαιτήσεις.

Ο απώτερος στόχος του νέου κανονισμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ηλεκτρική κινητικότητα. Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στα ηλεκτρικά οχήματα είναι γενικά χαμηλός, η αντίληψη του κοινού επηρεάζεται συχνά από περιστατικά που προβάλλονται έντονα στα μέσα ενημέρωσης.

Εάν τα κινεζικά πρότυπα αποδειχθούν αποτελεσματικά, είναι πολύ πιθανό και άλλες μεγάλες αγορές να υιοθετήσουν παρόμοιες απαιτήσεις τα επόμενα χρόνια, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων με πρωτοφανή επίπεδα ασφάλειας.