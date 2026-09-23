Κίνα: Ρεκόρ στις εξαγωγές αυτοκινήτων, βουτιά στην εγχώρια αγορά

Οι εξαγωγές οχημάτων της Κίνας προβλέπεται να φτάσουν τις 12 εκατομμύρια μονάδες φέτος.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας παρέμειναν ισχυρές τον Αύγουστο, καθώς η BYD και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες απέστειλαν αριθμό-ρεκόρ οχημάτων στο εξωτερικό, σε έντονη αντίθεση με την υποτονική εγχώρια αγορά, όπου οι πωλήσεις τους μειώθηκαν για 11ο συνεχόμενο μήνα.

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 77,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, φτάνοντας τις 894.000 μονάδες τον Αύγουστο, επιβραδύνοντας από την αύξηση κατά 88,2% έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη η Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων Κίνας (CPCA).

Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 23,7%, στα 1,55 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τη μείωση κατά 21,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 64,7% των συνολικών εγχώριων πωλήσεων, μειώθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, διευρύνοντας την πτώση του 3,9% που είχε καταγραφεί έναν μήνα νωρίτερα. Την ίδια ώρα, η αύξηση των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή επιταχύνθηκε στο 154,7%, από 147,8% τον Ιούλιο.

Καθώς η αδυναμία της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτων στον κόσμο συνεχίστηκε, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενέτειναν τις προσπάθειές τους για επέκταση στο εξωτερικό, με τις BYD και Geely Auto να καταγράφουν νέα ρεκόρ εξαγωγών τον περασμένο μήνα.

Ακόμη και καθώς οι εμπορικοί περιορισμοί γίνονται αυστηρότεροι, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στο εξωτερικό, διευρύνοντας την παρουσία τους στην Ευρώπη και προσελκύοντας πελάτες στις αναδυόμενες αγορές, χάρη σε μοντέλα με ανταγωνιστικές τιμές και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι εξαγωγές οχημάτων της Κίνας προβλέπεται να φτάσουν τις 12 εκατομμύρια μονάδες φέτος, σύμφωνα με τον Cui Dongshu, γενικό γραμματέα της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων Κίνας (CPCA). Οι ετήσιες εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων μονάδων έως το 2030, δήλωσε.

Μεταξύ των εταιρειών που στρέφονται προς το εξωτερικό είναι και η Xiaomi. Η νεοεισερχόμενη στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων εταιρεία, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετύχει τον ετήσιο στόχο πωλήσεών της, έχει υπογράψει συμφωνίες με Γερμανούς εμπόρους αυτοκινήτων ενόψει του προγραμματισμένου ευρωπαϊκού λανσαρίσματός της το επόμενο έτος.

Η Seres, η οποία αναπτύσσει από κοινού τα αυτοκίνητα Aito με τη Huawei, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του αυξανόμενου κόστους που συνεπάγεται η καθυστέρηση στην κούρσα των εξαγωγών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό στην κορεσμένη κινεζική αγορά premium ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η σχετικά καθυστερημένη προσπάθειά της να επεκταθεί στο εξωτερικό την έχει αφήσει σε μειονεκτική θέση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές εξελίσσονται σε βασική πηγή ανάπτυξης. Οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων της κατρακύλησαν κατά 44% τον περασμένο μήνα.

Η εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών έχει προκαλέσει ανησυχίες στις ρυθμιστικές αρχές ότι ο αδυσώπητος ανταγωνισμός που πλήττει εγχώρια τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τους προμηθευτές και τους εμπόρους θα μπορούσε να επεκταθεί και στις αγορές του εξωτερικού.

Την περασμένη εβδομάδα, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες των αυτοκινητοβιομηχανιών στο εξωτερικό, προειδοποιώντας κατά των συχνών ή μεγάλων μειώσεων τιμών και άλλων πρακτικών που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και θα μπορούσαν να βλάψουν τους καταναλωτές ή να πλήξουν τη φήμη των εμπορικών σημάτων.