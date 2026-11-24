Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Κίνα υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, καθώς μειώνεται η εγχώρια ζήτηση.

Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Κίνα σχεδόν πάγωσε τον Οκτώβριο, καθώς η παρατεταμένη κάμψη της εγχώριας ζήτησης ενέτεινε τις πιέσεις που απορρέουν από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 0,9% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2022, όταν η αυστηρή πολιτική «μηδενικών κρουσμάτων» (COVID-Zero) της Κίνας προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στη μεταποίηση.

Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα

Η κινεζική αγορά αυτοκινήτου ταλανίζεται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, καθώς η κατάργηση των επιδοτήσεων και η επιβράδυνση της οικονομίας έχουν αποδυναμώσει τη ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών, αφήνοντας τους κατασκευαστές με υπερβολικό απόθεμα οχημάτων και ελάχιστους αγοραστές.

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Η έξαρση των εξαγωγών συνέβαλε στην άμβλυνση μέρους αυτής της πίεσης, ωστόσο ο αυξανόμενος προστατευτισμός σε βασικές αγορές του εξωτερικού απειλεί να εξαλείψει αυτό το «ανάχωμα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας (China Passenger Car Association) προειδοποίησε ότι ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ενδέχεται να επιβραδυνθεί στο 10% έως το 2027, καθώς οι αγορές του εξωτερικού επιβάλλουν δασμούς και ποσοστώσεις στις εισαγωγές, σημειώνει το Automotive News Europe.