Κινεζικό 1 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο του 2025

Οι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύουν διαρκώς το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, αναγκάζοντας τις Βρυξέλλες να θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των “Made in Europe” αυτοκινήτων.

Στοιχεία πωλήσεων της Dataforce που καλύπτουν το 98% του όγκου στις αγορές της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο του 2025 ταξινομήθηκαν 1.151.209 καινούργια αυτοκίνητα. Από αυτά τα 109.864 έφεραν το έμβλημα κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 1 στις 10 ταξινομήσεις αφορούν κινεζικό μοντέλο.

Συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι ταξινομήσεις κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 126%, ενώ σε ολόκληρο το έτος, η άνοδος ανήλθε σε 99%, χαρίζοντάς τους μερίδιο αγοράς της τάξης του 6,1%.

Οι κινεζικές εταιρείες που πρωταγωνίστησαν το 2025

Ο κινεζικός όμιλος με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025 ήταν η SAIC, η οποία περιλαμβάνει την μάρκα MG. Ο όμιλος διέθεθε 307.812 οχήματα, έναντι 244.121 την προηγούμενη χρονιά, με την MG να αντιπροσωπεύει τις 307.282 από αυτές τις πωλήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 530 προήλθαν από τη Maxus.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η BYD με 186.612 οχήματα (από 49.590 το 2024), ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η Chery με 120.207 μονάδες, από μόλις 17.038 το 2024.

Η μάρκα Jaecoo διείσδυσε δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται από 2.490 σε 56.944, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε και η Omoda – από 14.540 μονάδες σε 52.950.