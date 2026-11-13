Κινεζικά αυτοκίνητα: Πού είναι καλύτερα και πού έχουν αδυναμίες – Τι έδειξε έρευνα του ADAC

Τα κινεζικά αυτοκίνητα μπήκαν στο μικροσκόπιο του ADAC, με τον γερμανικό οργανισμό να αποκαλύπτει τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθούν.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων έχουν κάνει απόβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και αναμένεται να ακολουθήσουν πολλές ακόμα. Η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων διευρύνεται μήνα με τον μήνα, ενώ τα νούμερα των πωλήσεων καταγράφουν σταθερή ανοδική πορεία. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές αφορά την πραγματική ποιότητα αυτών των οχημάτων και το κατά πόσο αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή.

Σύμφωνα με τις εκτενείς δοκιμές του γερμανικού ADAC, τα κινεζικά αυτοκίνητα έχουν πλέον εξελιχθεί σε μια καλή εναλλακτική λύση απέναντι στις καθιερωμένες ευρωπαϊκές και ασιατικές μάρκες. Σύμφωνα με τον ADAC, η τεχνολογία των μπαταριών τους δείχνει ώριμη και οι αυτονομίες που προσφέρουν είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές.

Επιπλέον, τα περισσότερα μοντέλα αποσπούν κορυφαίες βαθμολογίες στις δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού Euro NCAP, ενώ η στιβαρή ποιότητα κατασκευής τους κάνει πολλές φορές ακόμα και καταξιωμένους κατασκευαστές να ζηλέψουν.

Σε αυτά προστίθενται ο πλούσιος εξοπλισμός και οι πολυετείς εγγυήσεις, οι οποίες είναι καταλυτικός παράγοντας για τους δείξει εμπιστοσύνη ένας αγοραστής. Οι Κινέζοι κατασκευαστές, σημειώνει επίσης ο ADAC, ότι φημίζονται για την ταχύτητα με την οποία εντοπίζουν και διορθώνουν τις αδυναμίες των αυτοκινήτων τους.

Χρήζουν βελτίωσης τα συστήματα υποβοήθησης

Παρά τα πολύ καλά συνολικά αποτελέσματα, οι δοκιμές του ADAC ανέδειξαν ότι τα περισσότερα κινεζικά μοντέλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Το βασικότερο σημείο κριτικής, σύμφωνα με τους Γερμανούς, αφορά την αναξιόπιστη και συχνά ενοχλητική λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, σημειώνοντας πως οι Κινέζοι φαίνεται πως δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην… ύπαρξη αυτών των τεχνολογιών παρά στη σωστή τους λειτουργία.

Η «πεισματάρικη» επαναφορά στη λωρίδα, η ελλιπής αναγνώριση των σημάτων κυκλοφορίας, οι απότομες παρεμβάσεις στην οδήγηση και οι υπερβολικές ηχητικές προειδοποιήσεις για ανύπαρκτους κινδύνους υπονομεύουν γρήγορα την εμπιστοσύνη του οδηγού. Το αποτέλεσμα είναι οι οδηγοί να απενεργοποιούν τελείως αυτά τα χρήσιμα συστήματα, επειδή κουράζονται από τις συνεχείς ειδοποιήσεις.

Η ανάγκη για περισσότερα κουμπιά

Έντονη κριτική δέχεται και η εργονομία των κινεζικών αυτοκινήτων. Συχνά, σχεδόν όλες οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω της κεντρικής οθόνης αφής, αφού τα κουμπιά είναι είδος προς εξαφάνιση.

Η κατάσταση επιδεινώνεται σε ορισμένα μοντέλα που έχουν στις οθόνες τους πολύ μικρές γραμματοσειρές και δαιδαλώδη μενού, ενώ ο ADAC σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και το ραδιόφωνο παρουσίαζε προβλήματα λειτουργίας και ότι ορισμένα από τα κινεζικά αυτοκίνητα που δοκιμάστηκαν, αντιμετώπισαν προβλήματα με το σύστημα κλιματισμού, αποτυγχάνοντας να θερμάνουν επαρκώς την καμπίνα ή να ξεθαμπώσουν αποτελεσματικά τα τζάμια.

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Συνολικά, τα κινεζικά αυτοκίνητα έχουν κερδίσει επάξια μια θέση στην ευρωπαϊκή αγορά χάρη στην ασφάλεια που παρέχουν, την αυτονομία και τον εξοπλισμό τους που προσφέρουν και τις πολύ ανταγωνιστικές τους τιμές, ωστόσο οφείλουν να βελτιώσουν την λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης και να αυξήσουν τα επίπεδα εργονομίας μέσα στην καμπίνα των αυτοκινήτων τους.

Πηγή: ADAC