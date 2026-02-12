Κινεζικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη: Σε ποιες χώρες επελαύνουν και ποιες λένε «όχι»

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αυξάνοντας το μερίδιό τους σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης.

Συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επί ευρωπαϊκού εδάφους, αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας αυτοκινήτου Inovev.

Το 2025, στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς διπλασίασαν το μερίδιό τους στο 6%, ενώ αντιπροσώπευσαν σχεδόν το 14% των πωλήσεων στη Νορβηγία, όπου σχεδόν όλα τα καινούργια οχήματα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Στον αντίποδα, στη Γερμανία και τη Σλοβακία κατείχαν μόλις λίγο πάνω από το 2% των πωλήσεων.

Όπως αναφέρει το Reuters, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Geely, η BYD και η Chery επεκτάθηκαν γρήγορα σε μεγάλες αγορές σε όλη την Ευρώπη, με αιχμή του δόρατος μοντέλα που σε πολλές περιπτώσεις κοστίζουν 10.000 ευρώ λιγότερα από αντίστοιχα μοντέλα παραδοσιακών ευρωπαϊκών μαρκών.

Ενίσχυσαν τη θέση τους στη Βρετανία, φτάνοντας περίπου το 11% του συνόλου των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων το 2025. Στην Ισπανία και την Ιταλία έφτασαν περίπου το 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Inovev, σχεδόν διπλασιάζοντας τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς σε σχέση με το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει δασμούς έως και 35% στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, όμως αυτό δεν έχει αποτρέψει τους κατασκευαστές της χώρας από το να λανσάρουν νέα μοντέλα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν ντριμπλάρει τους δασμούς λανσάροντας μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικά. Ως αποτέλεσμα, στην Πολωνία, όπου το 2025 οι Κινέζοι κατασκευαστές είχαν μερίδιο αγοράς 8,2% -έναντι σχεδόν μηδενικών πωλήσεων το 2023- σχεδόν τα δύο τρίτα των οχημάτων που πούλησαν διέθεταν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, οι νέοι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συναντούν εμπόδια στο να κερδίσουν τους καταναλωτές σε χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα στοιχεία της Inovev περιλαμβάνουν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, την Ελβετία και τη Νορβηγία, εξαιρουμένης της σουηδικής Volvo, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική Geely.

Με πληροφορίες από Reuters