Κινέζικα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ: Aυξανόμενο ενδιαφέρον, όχι πλήρης εμπιστοσύνη

Παρά την παγκόσμια άνοδο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, τα κινεζικά αυτοκίνητα παραμένουν εκτός αμερικανικής αγοράς. Νέες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί, ιδιαίτερα από την Gen Z, θα εξέταζαν την αγορά τους, αν ξεπεραστούν δασμοί, κανονισμοί και πολιτικά εμπόδια.

Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει ήδη αλλάξει τις ισορροπίες σε Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, τα κινεζικά επιβατικά αυτοκίνητα παραμένουν ουσιαστικά απόντα, εξαιτίας δασμών, κανονισμών και ενός σύνθετου γεωπολιτικού πλαισίου που, τουλάχιστον προς το παρόν, μπλοκάρει την είσοδό τους.

Παρά την απουσία αυτή, οι καταναλωτικές τάσεις δείχνουν ότι το έδαφος ίσως είναι πιο πρόσφορο απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Σημαντικό ποσοστό θα τα εξέταζε τα κινεζικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περίπου 4 στους 10 Αμερικανούς (γύρω στο 38%) δηλώνουν ότι θα εξέταζαν την αγορά ενός κινεζικού αυτοκινήτου εάν αυτό ήταν διαθέσιμο στην αγορά. Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι δεν έχουν καμία άμεση εμπειρία από κινεζικά μοντέλα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η συνολική αναγνωρισιμότητα των κινεζικών brands αυξάνεται γρήγορα, με πάνω από το 60% των καταναλωτών να δηλώνει πλέον ότι γνωρίζει τουλάχιστον έναν κατασκευαστή από την Κίνα.

Κινεζικά αυτοκίνητα: με τα μάτια της Gen Z

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εμφανίζεται στις νεότερες ηλικίες. Μελέτες δείχνουν ότι έως και 70-75% των καταναλωτών κάτω των 40 ετών θα ήταν διατεθειμένοι να εξετάσουν την αγορά κινεζικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η Gen Z, ειδικότερα, εμφανίζεται πολύ πιο δεκτική σε νέες μάρκες, χωρίς το «ιστορικό βάρος» που συνοδεύει τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Για τους νεότερους αγοραστές, το αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητα σύμβολο καταγωγής ή μηχανολογικής παράδοσης αλλά, αντιθέτως, μια πλατφόρμα τεχνολογίας όπου συνδεσιμότητα, software updates, ψηφιακές υπηρεσίες και value for money παίζουν συχνά μεγαλύτερο ρόλο από τη σπουδαιότητα μιας μάρκας.

Κινεζικά αυτοκίνητα: ζήτημα τιμής

Περίπου δύο στους τρεις καταναλωτές (πάνω από 65%) πιστεύουν ότι τα κινεζικά αυτοκίνητα θα ήταν φθηνότερα από τα σημερινά διαθέσιμα αντίστοιχα μοντέλα. Αυτή η αντίληψη αποτελεί και το ισχυρότερο κίνητρο ενδιαφέροντος, καθώς, στην αμερικανική αγορά, όπου το μέσο κόστος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει υψηλό, η προοπτική πιο προσιτών EV είναι αναπόφευκτα ενδιαφέρουσα.

Η αγορά παραμένει επιφυλακτική

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον δεν σημαίνει και πλήρη εμπιστοσύνη. Περίπου μόλις το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δηλώνει βέβαιο για την ποιότητα ή την αξιοπιστία κινεζικών αυτοκινήτων, ενώ πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια δεδομένων και τη μακροχρόνια υποστήριξη.

Το φρένο στα κινεζικά αυτοκίνητα

Ο βασικός λόγος που δεν υπάρχουν σήμερα κινεζικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ δεν είναι εμπορικός αλλά θεσμικός. Οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί, οι περιορισμοί για την προέλευση τεχνολογίας και οι κανονισμοί που αφορούν το λογισμικό των οχημάτων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την είσοδο. Ακόμη και κολοσσοί όπως η BYD δεν διαθέτουν επιβατικά μοντέλα στην αμερικανική αγορά, παρότι δραστηριοποιούνται εκεί σε άλλους τομείς κινητικότητας. Εντούτοις, αν αλλάξουν οι συνθήκες, οι ισορροπίες μπορεί να ανατραπούν.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών δείχνει ότι, εάν κάποια στιγμή αρθούν τα εμπόδια ή αν οι κινεζικές εταιρείες επιλέξουν τοπική παραγωγή, η είσοδός τους θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Για την ώρα πάντως, τα κινεζικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ αποτελούν περισσότερο αντικείμενο συζήτησης παρά πραγματική επιλογή αγοράς.